Calori allena i sindaci. Agnelli scende in campo

I sindaci scendono in campo: lanciata la sfida alla Clericus Arretium, la squadra di calcio a 5 formata da soli preti che era stata ufficializzata pochi giorni fa dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. A farsi promotore del match il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, da sempre amante del gioco del pallone, che ieri mattina sui suoi canali social ha dato notizia della curiosa partita che è in fase di elaborazione. "La squadra c’è già e ci sono già i convocati", ci dice Agnelli che ha pescato tra i suoi colleghi primi cittadini chi potesse dire la sua anche in un campo da calcio. "La squadra è bipartisan", ci assicura, l’importante è vincee, non si guarda a chi è di destra e a chi di sinistra, insomma. Tra chi ha dato l’ok il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, quello di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini insieme al collega della Valdichiana Francesco Sonnati e i colleghi sindaci di Cavriglia, Terranuova e anche "stranieri" cioè il primo cittadino di Citerna e di Torrita di Siena. Allenatore l’ex calciatore Alessandro Calori, presidente il sindaco di Castel Focognano, Remo Ricci.