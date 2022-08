Calici di stelle per San Lorenzo "Fra teatro, cinema e tango" serata di musica e spettacoli

Per il Terre d’Arezzo Music Festival, stasera mercoledì 10 agosto, alle ore 21.15 appuntamento nel Chiostro del convento di Montecarlo, a San Giovanni Valdarno per un evento speciale di musica, vino e stelle. Alle 19.30 la degustazione di vini e prodotti del territorio (15 euro),alle 21.15: "Fra teatro, cinema e tango", concerto del Trio Klaviol a ingresso gratuito. Si esibiranno Cilimberti al clarinetto, Maddonni al violino e Rotolo al pianoforte. Il programma comprende composizioni che, sebbene di diversa matrice stilistica, sono accomunate dal rifiuto di certo "sperimentalismo" di tipo tecnico-accademico e dalla ricerca di un linguaggio che antepone sempre l’immediatezza comunicativa, anche in presenza di mezzi espressivi non legati esclusivamente alla tradizione più diffusa. Alle 22.15: degustazione di vini e osservazione guidata del cielo. (10 euro o 20 euro se cumulativo con la degustazione preconcerto). Prenotazione obbligatoria: [email protected] (Proloco San Giovanni Valdarno).