Caleri: "Pronto per il terzo mandato" Futura e Socialisti ok: Pd in stand by

di Sara D’Alessandro

La possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni sopra i cinquemila abitanti doveva essere approvata prima dell’inizio del nuovo anno, ma tutto sembra slittato a febbraio. Il provvedimento, sul quale pare ormai certo ci sia l’accordo, prevede l’abolizione del vincolo dei due mandati nei Comuni da cinquemila a quindicimila abitanti e toglierebbe i limiti sotto i cinquemila. C’è, dunque, ancora da attendere per tanti primi cittadini che sono pronti ad affrontare la campagna elettorale per il loro terzo mandato, tra cui Nicolò Caleri, sindaco che ha voluto rendere nota la sua disponibilità.

"Questi dieci anni – dice – hanno rappresentato un periodo molto importante per la nostra comunità, insieme a tutti i consiglieri di queste due legislature e a tutte le formazioni partitiche, abbiamo realizzato un cambiamento concreto. Abbiamo portato avanti importanti opere pubbliche, ma c’è stato un intenso lavoro anche sul fronte della cultura. Abbiamo avviato a questo proposito, percorsi culturali, turistici e formativi per lo sviluppo del nostro territorio".

Il primo cittadino Caleri dichiara di essere disponibile ad un terzo mandato, puntando sulla necessità di portare a compimento tutte le progettualità che hanno visto la luce in questi anni, ma la sua candidatura dovrà essere ovviamente oggetto di valutazione da parte degli altri soggetti politici in questione, tenendo conto che ciò sarà possibile soprattutto dall’effettiva approvazione della modifica legislativa attesa entro le prossime settimane.

"Per non disperdere le competenze acquisite – dice Caleri – abbiamo ritenuto che sia importante proseguire nel solco del lavoro svolto fino ad adesso, mettendo a frutto l’esperienza degli attuali amministratori, ma costruendo al contempo un nuovo percorso che includa anche altre forze politiche e della società civile che hanno mostrato la volontà di partecipare alla costruzione del futuro del nostro paese. Nei giorni scorsi – continua Caleri – ho incontrato le forze politiche e i movimenti civici che mi hanno sostenuto in questi anni che hanno accolto la mia candidatura, manifestando il proprio appoggio, tra di essi la componente civica Futura e il Partito Socialista, mentre il Pd sta conducendo le consuete analisi del periodo pre elettorale. A questo punto – conclude – non ci resta che attendere poche settimane per sapere se avrò la possibilità, come mi auguro, di candidarmi nuovamente ad amministrare".