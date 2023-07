Caldo: “tintarella day” nel mercato coperto di Coldiretti

Arezzo, 21 luglio 2023 – Meloni, cocomeri, carote, albicocche, pesche ma anche insalate, sedano e pomodori per “rinfrescarsi”, reintegrare i sali minerali persi con il sudore ed abbronzarsi in maniera naturale. Nei mercati di Campagna Amica torna il Tintarella Day promosso da Coldiretti Toscana.

L’appuntamento con la frutta e la verdura dell’estate ricca di vitamina A, C e D che aiutano a difenderci dal super caldo di questi giorni e a “catturare” i raggi di sole evitando fastidiose scottature è per sabato 22 luglio, dalle 9.30 al mercato coperto di Arezzo in via Mincio, 3.

Il Tintarella Day è un fresca occasione per un break anti-calura, da concedersi mentre si sta facendo la spesa, per degustare i buonissimi prodotti della terra appena raccolti dalle imprese agricole locali ma anche per ottimizzare gli acquisti e tagliare gli sprechi di fronte al caro prezzi.

Nei mercati sarà allestita una vera e propria area della Tintarella con l’esposizione dei prodotti più indicati, dal punto di vista scientifico, per combattere il caldo insieme a degustazioni di macedonie e pinzimoni a km zero.

Nell’ambito del Tintarella Day sarà divulgata la Hit Parade della tintarella della salute con i cibi più gettonati dai cittadini durante l’estate.