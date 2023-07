Caldo, impennata ma senza 40 gradi Impossibile il ritorno alle Usca Il pronto soccorso resta l’unica meta

di Alberto Pierini

Altro che bollino rosso: non riusciamo a metterci al petto neanche la coccarda dei 40 gradi. Era stata super annunciata e da un gigante in Toscana del meteo, il Consorzio Lamma: ma alla fine, si sa, i pronostici e perfino le previsioni sono fatti per essere sbagliati.

Siamo saliti a 38 gradi di media. Un dato, è chiaro, nel quale qualche picco a 40 gradi di sicuro c’è stato, in particolare nel primo tratto verso la Valdichiana o in alcuni quartieri aretini. Dove di sicuro i 40 sono stati sorpassati è sul filo delle temperature percepite: insieme alla colonnina di mercurio sale anche il tasso di umidità ed è quello a mettere la moltiplica alla sensazione di caldo che pure è pesante e concreta.

Un quadro nel quale comunque qui come altrove a tenere banco è il livello della risposta ad una temperatura che è comunque tra le più alte raggiunte da anni nel nostro territorio. E sempre più emerge l’importanza del pronto soccorso. In particolare per i colpi di calore, che poi alla fine sono il vero rischio da combattere. Lo dimostra purtroppo la cronaca, con episodi ad alto tasso di pericolo perfino tra i ragazzi e nelle piscine: sono episodi davanti ai quali la risposta deve essere immediata, in particolare in termini di reidratazione.

Lo stesso direttore del Pronto Soccorso del San Donato Maurizio Zanobetti ieri, in un’intervista su Arezzo Tv, ha confermato come per queste patologie la via dell’emergenza sia quella consigliata. E lo fa chi, anche di recente, ha spesso invitato ad ingressi in pronto soccorso più appropriati, sfruttando anche la rete territoriale.

Il ministero ha lanciato da un paio di giorni il pressing sulle Usca: sono quelle unità di continuità assistenziale rivelatesi frecce vincenti negli anni della pandemia. Ora in teoria non si chiamano neanche più così, parliamo di Ucat, ma almeno in Toscana e quindi nella Asl sembrano decisamente superate. Si sono sostanzialmente sciolte, tra l’altro anche perché a fronte di una retribuzione scesa rispetto a quei mesi, i medici e gli infermieri fanno una scelta.

Il calo di medici di medicina generale, di guardia medica e di pronto soccorso è la conferma di quella scelta. In questo momento la scommessa della Asl è sulla riforma della guardia medica, o se preferite (noi no...) continuità assistenziale. Il percorso per il lancio dovrebbe essere completato già ad agosto, anche passando dai sindaci.

Come? Una razionalizzazione del servizio notturno, riducendo alcuni presidi alla mezzanotte ma garantendo le poche visite considerate necessarie con le postazioni più vicine. E liberando un pacchetto di ore per rafforzare la risposta diurna.

Rafforzandola in quei territori dove il calo dei medici di base sta facendo male. E per l’appunto allargando il punto di riferimento sia oltre che all’interno del pronto soccorso.

Il San Donato, non è un mistero, sarà uno di quegli ospedali dove la guardia medica potrà affiancarsi al servizio peculiare del pronto soccorso. Una "guardia" anche fisicamente a ridosso degli spazi dell’emergenza e più orientata verso i codici minori, allentando quindi la pressione sugli altri medici alle prese con le emergenze più gravi.

Il tutto, almeno queste per ora sono le assicurazioni, mantenendo tre centrali operative territoriali aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Saranno quelle di Arezzo, Siena e Grosseto: più postazioni in grado di garantire i servizi. Un equilibrio non facilissimo e di sicuro legato anche alla copertura economica dei servizi: forse pronto per la prossima stagione calda. Per ora al centro resta la luce del pronto soccorso: l’aumento di arrivi è stimato in un 10% in più. Sulla soglia ancora non superata dei 40 gradi.