Calcio a 5 con il cuore: al via il "Memorial Paolo Stanganini"

Un memorial sportivo in ricordo di Paolo Stranganini. È quanto ha voluto organizzare Gruppo Sportivo Camucia, realtà storica dello sport cortonese, formazione amatoriale che pratica il campionato di Eccellenza Uisp ed è attiva da quasi 40 anni. L’appuntamento parte domani al campo "Cuculi" di Fossa del Lupo e fino all’8 luglio si terranno le sfide di calcio a 5 fra le varie compagini. Le primissime edizioni del Torneo risalgono addirittura agli anni ’80, ma in questo 2023 l’evento si rinnova e rinasce onorando un cortonese caro a molti che è stato allenatore anche del Gs Camucia. "Nella lunga storia gialloblù il leit motiv è sempre stato l’aggregazione - spiegano dal Gs Camucia - amicizia, solidarietà e passione sono stati e sono ancora i valori portati avanti da tante persone, una di queste è stata indubbiamente il ‘mister’ Paolo Stanganini, il vero trascinatore del gruppo per molte stagioni, purtroppo prematuramente scomparso". Il gruppo del compianto ‘mister’ ha voluto così ricordarlo con un memorial che possa essere all’insegna di quello che Stanganini ha trasmesso. "Il ritorno dello storico torneo della Fossa del Lupo all’insegna di sport, aggregazione e solidarietà che si rinnova grazie all’impegno del GS Camucia è un evento apprezzabile - dichiara l’assessore allo Sport, Silvia Spensierati - agli organizzatori va un plauso per aver creato un momento di condivisione sportiva dedicato all’allenatore Stanganini che è stato faro della società". "Nell’organizzare questo evento - spiegano gli organizzatori - vogliamo ringraziare l’associazione ‘Amici di Simone’".

La.Lu.