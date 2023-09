Cala il sipario su Cortonantiquaria Non solo mostra ma anche musica Il binomio ha portato 5mila persone

di Laura Lucente

Le porte si chiuderanno ufficialmente solo questa sera alle ore 20 archiviando così anche la sessantunesima edizione della Cortonantiquaria. Una mostra che anche quest’anno ha saputo raccogliere un pubblico attento e dedicato, facendo della città etrusca un punto di riferimento indiscusso del mercato antiquariale. Il bilancio finale arriverà solo a kermesse conclusa, ma al momento gli organizzatori parlano di circa 5 mila ingressi fra mostra antiquaria, concerti, lirica e mostra collaterale. 20 gli antiquari che anche quest’anno hanno deciso di scommettere sulla mostra che da tre anni viene ospitata al centro convegni Sant’Agostino di via Guelfa. Tra gli stand uno scrigno di bellezze con proposte esclusive e di elevatissimo livello. Da una rara parure di corallo rosso seicentesca, a lavorazione raffinatissima, fino a un nucleo di calici veneziani in vetro soffiato con iconografia di cigno in opalino; da un dipinto di allievo di Guido Reni, raffigurante David con la testa di Golia, a una scultura lignea quattrocentesca proveniente dal sud Italia.

E ancora: un cassettone seicentesco in olivo con intarsi in ebano e bosso; un cassettone raro, del primo Settecento, dalle botteghe granducali, conservato magnificamente. E la Cortonantiquaria non è solo mostra mercato. Tra le iniziative che hanno raccolto consensi c’è la mostra collaterale "Livorno, l’eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia", visitabile negli ambienti di via Guelfa 45, di fronte alla sede espositiva principale. L’esposizione si concentra su un particolare momento della storia dell’arte italiana dell’Ottocento: la più tarda fase evolutiva della pittura di macchia, quando, negli ultimi decenni del secolo, l’eredità dei vecchi macchiaioli si trasforma e trova una nuova identità nelle ricerche di alcuni giovani pittori, cresciuti nella venerazione dei maestri ma intenzionati a modificarne radicalmente le istanze e i modi.

In mostra opere di: Guglielmo Micheli, Ulvi Liegi, LLelwelyn Lloyd, Giovanni Bartolena, Mario Puccini, Plinio Nomellini, Gino Romiti, Renato Natali, Oscar Ghiglia. Bella è stata la risposta di pubblico anche alle cinque serate con La Traviata, l’omaggio a Battisti e Mogol, il musical del Mercante di Venezia, l’esibizione di Walter Sterbini e il Premio Cortonantiquaria con Vittorio Sgarbi e Francesco Santucci. Cortonantiquaria è promossa dal Comune di Cortona, con l’organizzazione di Cortona Sviluppo e si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona che ne è direttore scientifico.