"Caffè del Liceo", pronta la nuova rassegna tra filosofia e poesia

Si apre oggi, alle 15.30, all’Istituto d’ Istruzione superiore "Giovanni da Castiglione" di Castiglion Fiorentino, l’edizione 2025 del "Caffè del Liceo. Filosofia, poesia, arte…", una rassegna interamente dedicata alla cultura e ai suoi plurali linguaggi e che intende far dialogare differenti forme espressive. Gli incontri, coordinati dal Dirigente Scolastico, Sauro Tavarnesi, e dal suo team di collaboratori, si articoleranno in tre appuntamenti, che avranno per sede specifica il Bar del Liceo.

Il primo di essi, si terrà, appunto, oggi alle 15.30, la docente Gisella Benigni dialogherà con l’autrice Lucrezia Lombardo a proposito del romanzo "Berggasse 19. Una donna di nome Anna Freud", libro dedicato all’ultima figlia, nonché erede spirituale, del noto psicoanalista Sigmund Freud.

Il secondo incontro -"Roberto Ghezzi: dalla Groenlandia al Nepal, tra arte e scienza"- è invece previsto in programma per il 15 aprile, alle ore 15.30, e verrà moderato dalla docente Annalisa Lucani, che dialogherà con l’artista, autore di opere particolarissime, che uniscono artificio umano e natura, e realizzate durante viaggi avvincenti.

Infine, il ciclo d’incontri si concluderà con l’appuntamento "Carla Malerba: di terre straniere. Poesia e vita", previsto in programma per il 29 aprile, alle 15.30. Modererà l’evento la docente Sara Cencini, che dialogherà con la poetessa aretina, di origine libica, autrice di una silloge che racconta l’esperienza di una vita, tra ricordi, passioni e speranze.

Il "Caffè del Liceo" prevede dunque, quest’anno, una serie di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e durante i quali la psicoanalisi, la filosofia, l’arte e la poesia saranno poste in dialogo, a partire dalla partecipazione di autori che hanno alle spalle differenti percorsi. Scopo dell’iniziativa -durante la quale verranno offerti gratuitamente caffè e biscotti- è quello di valorizzare la cultura, facendola uscire dalle aule scolastiche e rendendola occasione unica d’incontro e arricchimento collettivo.