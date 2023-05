Caduto nell’Arno dalla ciclopista "Mio padre scivolato per una frana Nel tratto mancavano le protezioni"

di Sonia Fardelli

La figlia del pensionato caduto la scorsa settimana lungo la ciclopista dell’Arno nella zona di Rassina e poi finito in un burrone, ha scritto una lettera dove mette in evidenza che in quel tratto, rovinato da una frana, non c’era alcuna protezione. Le transenne sono state messe solo dopo che è successo l’incidente e che il pensionato è finito in fondo alla scarpata. "Mio padre stava passeggiando - scrive - ed è scivolato nella scarpata principalmente perché in quel tratto di ciclopista la strada è franata. E non era stata messa alcuna protezione.

La frana si è verificata alcuni mesi fa e non era stata messa in sicurezza. Le transenne sono state fissate a protezione della scarpata solo dopo questa caduta. Sicuramente se ci fossero state delle protezioni, come sono state messe subito dopo l’incidente, mio padre forse sarebbe caduto ugualmente, ma non sarebbe sicuramente scivolato lungo la scarpata rotolando per diversi metri". Il 72enne stava camminando lungo la ciclopista dell’Arno quando nel tratto interessato dalla frana è caduto finendo nel burrone sottostante. Un brutto volo, tanto che per soccorrerlo è stato necessario, oltre al personale del 118, anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto al recupero dell’uomo con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale). Una complessa operazione al termine della quale l’uomo è stato adagiato su una barella e trasportato con il Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena. Adesso il pensionato sta meglio, è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa. Le sue condizioni migliorano di giorno e per fortuna è ormai in via di guarigione.

Ma è stata davvero sfiorata la tragedia e, come ha scritto la figlia nella lettera, se la zona interessata dalla frana fosse stata transennata subito, forse si riusciva ad evitare questo brutto incidente. Un incidente che poteva capitare a chiunque si trovasse a passare in quel tratto della ciclopista dell’Arno, sciupato da una frana e mai messo in sicurezza totale. Come è stato fatto invece adesso. Da qui l’appello della figlia del pensionato alle autorità di competenza ad intervenire sempre tempestivamente in caso di frane e pericolo per evitare che simili incidenti possano capitare ad altre persone.