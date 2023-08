Caduta dei rami Chiuso l’Anfiteatro

Il repentino cambio metereologico, con il vento che ha caratterizzato alcune giornate ha provocato effetti anche in città. Tra questi, la caduta di rami nel parco che si apre sull’Anfiteatro dell’Archeologico. Serve un intervento di potatura e per questo i cancelli del giardino che affacciano su via Crispi sono chiusi da alcuni giorni. Il tempo di mettere in sicurezza l’area e rimuovere i rami pericolanti e poi i cancelli saranno di nuovo spalancati sulla meraviglia dell’Anfiteatro e i suoi tesori.