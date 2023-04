Cade lampione, danneggiate due auto in sosta e tragedia sfiorata

San Giovanni (Arezzo), 23 aprile 2023 - Polemiche sui social, comunicati al vetriolo, annunci di interrogazioni in consiglio comunale. A San Giovanni ha fatto molto discutere quanto accaduto nel pomeriggio di venerdì nel centro cittadino. A causa probabilmente della base corrosa dalla ruggine, un lampione in piazza della Libertà è precipitato a terra. Erano le 16 e nonostante l’orario e il luogo, per fortuna la caduta non ha coinvolto alcuna persona. Danneggiate invece due auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi, che hanno rimosso il punto luce e messo in sicurezza la zona, gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici del Comune, chiamati a verificare le cause del crollo e le condizioni degli altri manufatti di illuminazione pubblica della zona.

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Tommaso Pierazzi ha annunciato una interrogazione al prossimo consiglio comunale. "Riguardo lo stato di manutenzione dei lampioni avevamo sollevato il problema già nel 2017 – ha ricordato l’esponente pentastellato – con una interrogazione alla giunta Viligiardi. Mentre nell’ultimo parlamentino avevamo sollevato le nostre perplessità sul cambio in corso all’impianto di illuminazione pubblica delle sole lampade alogene con quelle a risparmio energetico senza sostituire l’intero palo del lampione" . Sul piede di guerra anche le liste civiche sangiovannesi, che hanno parlato di "città allo sbando". Il gruppo di opposizione ha ricordato che, in questi giorni, si sta provvedendo alla sostituzione a Led dell’illuminazione pubblica, sottolineando però che l’intervento non ha posto rimedio alle problematiche tecniche che hanno caratterizzato l’illuminazione pubblica sangiovannese negli ultimi tempi, prendendo come esempio i continui blackout a seguito di piogge neppure così copiose e lo stato dei lampioni. "Visto che finalmente si è deciso (con colpevole ritardo) di portare l’illuminazione pubblica a risparmio energetico, perché non si è pensato anche ad una revisione dei circuiti di servizio e ad un controllo dello stato degli stessi lampioni?", hanno chiesto i civici, non prima di aver ricordato che questi fatti vengono denunciati da quasi dieci anni, memori di un episodio simile a quello che si è verificato nel pomeriggio di venerdì.

"Anche allora andò bene, anche allora nessun ferito – hanno concluso – Ma sarà sempre così? Come sempre a San Giovanni i lavori vengono fatti male ed a metà".