Cade da un ponte e fa un volo di 10 metri, salvo per miracolo

Capolona (Arezzo), 30 ottobre 2023 – Un volo di dieci metri prima di finire nel letto del fiume sottostante. Brutta disavventura per un uomo di 72 anni, soccorso questa mattina, 30 ottobre, dai vigili del fuoco di Arezzo nella zona di Capolona.

La persona è stata raggiunta dal personale dell’Emergenza Sanitaria che lo ha stabilizzato e dal personale dei vigili del fuoco, che con tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) hanno recupero l’infortunato lungo l’argine del torrente, riportandolo sulla sede stradale dove è stato preso in cura dal personale sanitario, intervenuti anche con Pegaso.

Secondo quanto appreso l'uomo è caduto da un ponte mentre coglieva le olive in un terreno di proprietà, salvandosi per miracolo. In corso indagini per capire la dinamica dell'accaduto.