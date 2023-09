Cade di bicicletta sul ponte Mocarini Settantenne grave portato a Siena Traffico bloccato di prima mattina

di Francesco Tozzi

Cade di bicicletta ed è gravissimo. L’incidente che ha mandato in tilt il traffico del fondovalle si è verificato ieri mattina pochi minuti dopo le 7,30, l’ora di punta nella quale i valdarnesi salgono a bordo della propria automobile e si dirigono sul luogo di lavoro. Si sono infatti formati lunghi serpentoni dalla zona Ipercoop fino al casello dell’autostrada di via Poggilupi. In sella alla bici un anziano di 71 anni che si stava dirigendo da Montevarchi verso Terranuova, quando all’altezza del Ponte Mocarini ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Vista l’entità delle ferite, i presenti che hanno assistito alla scena hanno subito messo in moto la catena dei soccorsi. Sul luogo si sono infatti precipitate l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Faella e l’automedica del Valdarno. Una volta giunto sul posto il personale medico ha potuto constatare la gravità delle condizioni dell’uomo ed è stata presa così la decisione di allertare l’elisoccorso Pegaso 1, che in pochi minuti è atterrato nelle vicinanze del distributore di benzina che si trova proprio all’imbocco del ponte, sul territorio comunale di Montevarchi. Il ferito è stato quindi stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Si tratterebbe, tra l’altro, di un signore senza fissa dimora che vive all’interno di un’auto nel quartiere del Pestello. Un uomo pacifico, che è solito spostarsi su due ruote tra Terranuova, Montevarchi e San Giovanni. È anche un assiduo frequentatore di biblioteche e non è difficile incontrarlo ai mercati settimanali che si tengono in Valdarno. Adesso spetta ai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni, intervenuti ieri per i rilievi di legge, stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato il senzatetto a perdere il controllo della bicicletta durante l’attraversamento del ponte sull’Arno. Una caduta dovuta ad una semplice distrazione oppure un incidente causato da un malore? Gli uomini dell’Arma guidati dal tenente Forziati, che proprio in questi giorni è subentrato al capitano Millul, trasferito per un nuovo incarico nella città di Bologna, cercheranno di far luce sul caso che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, anche se pare prendere sempre più campo la seconda ipotesi, quella relativa al mancamento. Il clochard resta al momento ricoverato in prognosi riservata alla Scotte di Siena e si attendono le prossime ore per avere notizie sulle sue condizioni di salute.