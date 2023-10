Cade da ponte. Volo di 10 metri. Salvo un anziano

Stava raccogliendo le olive quando ha perso l’equilibrio ed è finito nel fosso del Catriolo a Capolona. Un volo di dieci metri. E’ successo ieri mattina. L’uomo, un pensionato di 72 anni residente nella zona, è salvo per miracolo. Era impegnato nella raccolta stagionale delle olive nel terreno di sua proprietà, in compagnia di alcuni famigliari. Le ultime olive, di una raccolta, quella di quest’anno, che non passerà alla storia per abbondanza. Proprio i famigliari avrebbero fatto scattare l’allarme quando lo hanno visto precipitare giù nel fosso. L’uomo stava lavorando sull’albero proprio sopra il ciglio del piccolo torrente; forse per una disattenzione, fatto sta che ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Un volo tremendo, di circa dieci metri, giù fino all’argine del fosso sottostante, in questi giorni in secca. Sul posto sono immediatamente arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria che lo hanno stabilizzato, poi i carabinieri di Capolona e i vigli del fuoco di Arezzo. Sono stati loro, con tecniche Speleo alpino fluviale che lo hanno recuperato lungo l’argine, riportandolo sulla sede stradale dove è stato preso in cura dal personale sanitario. Una volta stabilizzato è stato fatto intervenire anche il Pegaso che lo ha trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi. Sembra che il 70enne abbia perso coscienza per qualche minuto, durante le operazioni di recupero messe in azione dai vigili del fuoco aretini. Ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Ad attutire la caduta di diversi metri forse il muschio cresciuto nell’alveo del torrente. Intanto sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Capolona per capire la dinamica dell’accaduto.

Ga.P.