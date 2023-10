Cade con il monopattino di notte: ore di paura per un giovane

Un altro incidente in monopattino. Trentenne ricoverato in ospedale a Siena. Sembrava, in gravi condizioni, ma è stato dimesso poco dopo. Il giovane stava ransitando a bordo del monopattino in via Vittorio Veneto intorno alle 22,15 di domenica, quando all’altezza della chiesa di Saione, è caduto. Da quanto emerge, ha perso l’equilibrio ed è finito a terra, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Forse l’alta velocità, tanto lamentata dal comandante della Polizia Municipale Poponcini, o una semplice distrazione, non è ancora chiaro cosa ci sia all’origine dell’incidente. Allertati soccorsi, sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Misericordia. Per i rilievi di legge la Municipale. Il giovane, dopo le prime cure, è stato trasferito in codice rosso a Le Scotte di Siena. Le sue condizioni erano sembrate da subito gravi, ma dopo circa un’ora è stato dimesso. Un mese e mezzo fa l’ultimo incidente, uno scontro tra un’auto e un monopattino in via Calamandrei in cui era rimasto lievemente ferito un 27enne. Ormai il numero delle due mini-ruote in città è cresciuto, soprattutto dopo l’attivazione del servizio sharing. Sfrecciano ad alta velocità, anche sui marciapiedi, spesso con passeggero. Per non parlare parcheggi selvaggi: argomento caldo specie sui social. I dati degli incidenti aretini non sono allarmanti, a differenza di quelli italiani che parlano di oltre 2000 feriti l’anno tra i conducenti delle miniruote elettriche. Secondo il comandante della municipale Poponcini "manca una legislatura che consenta un uso sereno del mezzo. Attualmente tra le carenze più gravi: il non obbligo del casco, quello del catarifrangente, la mancanza di assicurazione e dell’identificazione del mezzo". E poi c’è il non rispetto delle regole.

"A partire dalla velocità. Il limite è stabilito a 20 chilometri orari, ma spesso non viene rispettato" continua. A febbraio un giovane venne fermato sulla pista ciclabile mentre sfrecciava alla bellezza di 90 chilometri orari.