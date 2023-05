Cade sul greto dell’Arno, uomo salvato dai vigili del fuoco

Castel Focognano (Arezzo), 6 maggio 2023 – Paura per un uomo caduto sul greto dell’Arno. E’ accaduto questa mattina, 6 maggio, a Rassina, nel comune di Castel Focognano. Complesse le operazioni di recupero effettuate dai vigili del fuoco del comando di Arezzo: per portare a termine il salvataggio, si è resa necessaria una manovra con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’uomo è stato poi affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche la Polizia Municipale.