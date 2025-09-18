Caccia alle ultime cattedre. Posti disponibili in esaurimento. Pierazzi: "A breve la lista finale"

di Gaia Papi

AREZZO

L’anno scolastico è iniziato da pochi giorni e, come sempre, il tema centrale resta quello delle cattedre da coprire e del personale Ata da distribuire nelle scuole. Una partita complessa, che quest’anno – almeno in provincia di Arezzo – sembra avviarsi verso un equilibrio più rapido rispetto al passato. A raccontarlo è Lorenzo Pierazzi, provveditore agli studi di Arezzo.

"Siamo ormai agli ultimi numeri da incasellare – spiega Pierazzi –. Tutti i posti di competenza dell’Ufficio sono stati assegnati, e le cattedre rimaste scoperte sono state già trasferite alle singole scuole, che stanno provvedendo in autonomia a nominare i supplenti. È normale che servano ancora alcuni giorni, ma contiamo che nel giro di poco si arrivi a regime". Un dato che il provveditore definisce "positivo" è quello relativo ai Dsga, i direttori dei servizi generali e amministrativi: "Tutte le scuole della provincia hanno una figura di riferimento – di ruolo, in reggenza o facente funzione – ed è un passo avanti fondamentale, perché garantisce continuità nei processi amministrativi".

Altro punto cruciale riguarda i docenti di sostegno. Pierazzi sottolinea come, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti abbiano potuto proseguire con lo stesso studente, "un elemento determinante per la stabilità dei ragazzi e delle famiglie". Dove non è stato possibile, aggiunge, "non è dipeso da mancanza di volontà, ma da scelte personali o da vincoli normativi". Il discorso si allarga anche al personale non docente, i cosiddetti "bidelli". "La scorsa settimana sono stati assegnati molti incarichi – ricorda – e per i parametri previsti alla provincia, il personale è stato distribuito interamente. Certo, la domanda delle scuole supera sempre l’offerta, ma questo non dipende solo dall’amministrazione: a volte mancano le disponibilità o i requisiti". Quanto alle carenze, Pierazzi non entra nel dettaglio degli istituti più in difficoltà ma ammette che "l’infanzia resta l’ordine di scuola che desta più apprensione, sia per l’età dei bambini che per le attese delle famiglie".

Il provveditore non nasconde le difficoltà, ma chiude con un ringraziamento: "Capisco che l’ideale sarebbe avere il 15 settembre tutte le caselle già piene, ma il fatto che questo possa avvenire nell’arco di pochi giorni è un successo. E il merito va alle persone dell’ufficio che hanno lavorato senza interruzioni, anche nei giorni festivi, perché le scuole potessero partire nelle migliori condizioni possibili".

In attesa dei numeri definitivi – che saranno disponibili a breve – il quadro tracciato da Pierazzi è quello di un avvio d’anno segnato da fatica organizzativa, ma anche da una sostanziale tenuta del sistema.