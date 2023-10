Caccia al basista che ha aiutato il super commando

Bande di criminali itineranti. Che si spostano lungo strade facili e "sicure" per coprire la fuga. È un profilo al quale i carabinieri stanno lavorando, senza sosta, dalla notte dell’assalto alla Multiform di Quarata. Un commando che "viaggia", colpisce e se ne va col bottino: questa volta milionario. Indagini condotte nella massima riservatezza perchè il focus ora si concentra sugli elementi raccolti. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere a circuito interno dell’azienda. Le stesse che fissano la sequenza del volto e le sagome di tre banditi incappucciati che sfondano cancello e porta con un’auto e poi vanno dritti alle cassaforti. Forse, sapevano che erano piene di preziosi pronti per la spedizione. Forse, è un’ipotesi investigativa.

Come pure al momento non si può escludere il ruolo di un basista, un informatore che potrebbe aver passato ai banditi informazioni circostanziate sulla mappa dell’azienda e sopratutto sulla posizione dei forzieri, fatti saltare in aria con l’acetilene.