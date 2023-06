Caccia al 5: chi è in fuga e chi insegue Stop alla Pieve, è allarme corteggio

di Alberto Pierini

AREZZO

Non avevano tirato ancora al bersaglio nelle prove della notte: ma già erano in fuga. In fuga, come li vede nell’intervista a fianco Enrico Vedovini, l’ex re della piazza, l’uomo dei cinque fatti con il sorriso pacato di un ragioniere. Che Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia in questo momento siano i migliori lo ammettono perfino i loro rivali più incalliti. Ma i dettagli sono implacabili.

A fianco trovate la sintesi, forte della ricerca meticolosa e serissima dei colleghi di "Correr Giostra", un sito web che ha aggiunto rigore al mondo del Saracino. I numeri, beninteso, non sono sempre tutto. Intanto perché sono diverse le storie di chi li inanella. Come raccontare in un numero i sogni di Niccolò Paffetti: l’alfiere rossoverde è un debuttante assoluto, la grande novità di quest’anno. E aspetta solo di colorare il pallottoliere con i primi risultati.

E nella classifica ci sono semi-debuttanti: come un Saverio Montini che di carriere ne ha fatte due, una da 5 e una da 0 ed è quindi un’altra potenziale storia in cerca d’autore. E così per chi da anni cerca spazio in mezzo ad una griglia di giganti: come Francesco Rossi, un "Tallurino" di talento e che ora è chiamato a riversarlo in piazza.

Però i numeri sono sempre numeri. E dicono che Elia Cicerchia su 25 tiri ha colpito per 14 volte il centro, quello che a Sansepolcro alla Balestra chiamerebbero pomodoro. Una media da ranger alla Tex Willer, confermato da una media punteggio complessiva di 4,24. Non solo: lui come il collega, verrebbe da dire pard per rimanere nel Texas, di cinque ne ha fatti perfino agli spareggi.

Collega che di tiri in tutto ne ha piazzati 24 e ha una percentuale sul 5 di poco inferiore, si parla del 50%, e una media ancora più alta, 4,29.

Dalle parti di Sant’Andrea Tommaso Marmorini non è lontanissimo, almeno sul filo delle percentuali: tre centri, una media sopra il 40%, ma la necessità di confermarsi9. In forte crescita a Porta Crucifera c’è Lorenzo Vanneschi, due centri su nove tiri, una buona media complessiva, chiamato ora a passare dalla cerchia degli umani a quella degli dei. E ancora meglio nei suoi numeri Davide Parsi almeno sulla media punteggio (4,1) anche se un po’ lontano sul fronte dei centri.

Intanto intorno alla lizza corre anche l’allarme sulla Pieve. Le cadute di calcinacci hanno costretto a transennare la strada davanti. E’ possibile che vengano messe protezioni utili davanti per riaprire. Ma intanto spuntano i primi piani B. Sul filo della logica evitare l’annuncio dell’araldo dalla terrazza, magari anticipandolo alle Logge, e un percorso che passi da via Cesalpino, magari rientrando da via Bicchieraia. Ma per una volta le ragioni della Giostra devono fare un passo indietro davanti a quelle della Pieve. Il finanziamento per intervenire c’è dal 2019, l’annuncio c’era stato a luglio del 2022, congiunto tra diocesi e soprintendenza.

E’ un monumento da salvare, e che con certe condizioni diventa più friabile. Ora da Fratelli d’Italia arriva la conferma di un interesse del ministro e che entro luglio partirà il progetto esecutivo. Ma poi ci vogliono il bando, i tempi tecnici, l’aggiudicazione e il via ai lavori. Sarà il caso che la città alzi la voce per ridurre al minimo le attese? La Giostra, interessata dai fatti, potrebbe mettere a disposizione l’araldo.