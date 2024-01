Caccia ai saldi, sconti pirotecnici. Prezzi civetta ridotti fino al 50%. Traina la moda di ghiaccio

di Gaia Papi e Angela Baldi

Partenza senza code ai negozi, ma con percentuali di sconto già allettanti per gli amanti dello shopping a prezzi ribassati: sulle vetrine scintillano cartelli colorati che chiamano al risparmio fino al 50-70 per cento, secondo una forbice da tenere presente. Sconti già importanti che strizzano l’occhio agli aretini. Chi ha aspettato finora per fare acquisti a prezzi vantaggiosi si è presentato ai "blocchi di partenza" con ben chiaro prezzi e negozi in cui fare affari. E poi c’è tutta quella fascia di persone che si lascerà stuzzicare dalle offerte sul momento. Abbiamo fatto un giro in centro per capire qual è l’atmosfera che si respira. Un buon movimento in mattinata, non agevolato dalla pioggia. Ma ci saranno 60 giorni per cogliere al volo tante occasioni di acquisto. Secondo le previsioni di Confcommercio sono almeno 190mila gli aretini pronti a comprare abiti e calzature a prezzi ribassati, per un importo medio di 142 euro a persona e un giro di affari complessivo di circa 27 milioni.

"Approfitterò senz’altro dei saldi. Nei giorni scorsi ho fatto un giro tra i negozi per vedere se c’era qualcosa che mi potesse interessare. Sono alla ricerca di un giubbotto, scarpe e pantaloni. Visti i prezzi un pò troppo alti, ho deciso di aspettare l’inizio dei saldi. Ora andrò quindi a colpo sicuro. Il mio budget? Intorno ai 400 euro" racconta Giuseppe Modarelli. Dei saldi approfitterà anche Antonella Falsini: "Nell’acquisto non mi sono presentata allo start iniziale. Con tutta calma, la prossima settimana, farò un salto in centro per dare un occhio ai negozi. Non so ancora su quale mi dirotterò. Al momento l’idea è acquistare un paio di pantaloni, ma magari, tra uno sconto e l’altro, troverò qualcosa che possa fare al caso mio, a buon prezzo" riferisce. Con un’avvertenza, tuttavia: "Evitare brutte sorprese, come l’anno scorso con un paio di scarpe". Anche Piero Occhini approfitterà dei prezzi ribassati "e non solo per acquistare abbigliamento, ma bisogna vedere come saranno.In questi giorni intanto ho fatto un giro per capire la dimensione dello sconto, da oggi testerò. Ho in conto di spendere intorno ai 200 euro". Ma ci sono, come sempre, anche voci fuori dal coro. Niente saldi per Tiziana Bizzarri. "No, non mi interessano; in generale compro quando ne ho bisogno e quando avviene lo faccio in altre città più grandi dove i prezzi sono più concorrenziali di partenza".

Le percetuali alte di sconto con cui si apre la stagione dei saldi invernali, rappresenta un buon viatico per chi cerca l’occasione giusta. Al debutto, la media apparsa nella maggior parte dele vetrine è già del 50% o fino alla metà del prezzo originario. Ma i ribassi hanno superato in molti casi anche la metà del prezzo di cartellino. Così le percentuali del primo giorno in alcune insegne hanno toccato il 60% e addirittura fino al 70% di sconto. Tanta gente ieri in centro e l’affluenza è andata in crescendo nel pomeriggio che precede il giorno di festa. Tuttavia, le file dei tempi d’oro fuori dai negozi sono sembrate un lontano ricordo. Qualche attesa invece si è registrata fuori dai camerini e alle casse delle principali catene della moda low cost. I primi giorni infatti sono quelli in cui anche l’assortimento è garantito con taglie e colori che andranno via via diminuendo nelle prossime settimane. Oggi e domani si replica complice il lungo fine settimana dell’Epifania. I commercianti del centro potranno contare questo weekend anche sugli ultimissimi arrivi del popolo della Città del Natale.

La maratona-saldi indica due mesi di svendite, fino al 5 marzo. In cima alla lista dei desideri maglioni e capi pesanti fino ad ora rimasti invenduti per le temperature miti di questo inizio inverno. L’atteso arrivo del freddo dovrebbe infatti spingere le svendite delle prossime settimane. Non solo abbigliamento e calzature, a partecipare alla grande stagione delle svendite anche profumerie e negozi di casalinghi.