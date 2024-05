Caccia ai rifiuti in Arno. In acqua gomma d’auto

L’immagine sorridente di alcuni partecipanti armati di pagaia e sacchi neri diventa il simbolo della giornata dedicata al rafting anti-plastica.

Si conclude ancora una volta con un triste bottino la caccia ai rifiuti dall’acqua che ha

caratterizzato l’avvio della Settimana Nazionale della Bonifica e Irrigazione (18-26maggio) in Alto Valdarno, appuntamento annuale promosso da ANBI a livello nazionale con il patrocinio dei Ministeri della Cultura, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per diffondere la cultura dell’acqua, e declinato sul territorio dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con tante attività. Il via da Arezzo. A Ponte Buriano, ad Arezzo, alle porte della Riserva Naturale, in

collaborazione con Arezzo In Tour e T-Rafting, dopo un breve addestramento i volontari si sono messi all’opera armati di buona volontà.

Tra sorrisi, informazioni curiose e pagaiate, per oltre due ore, hanno raccolto tutto ciò che

galleggiava in acqua: bottiglie di tutte le dimensioni, scatolette, piatti, palle di gomma e uno

pneumatico da Jeep.

"Abbiamo dato un mano all’ambiente, cerchiamo di pulire quello che ormai è stato sporcato", commenta Erika Bartoli, a conclusione dell’iniziativa. "E’ un modo per sensibilizzare al rispetto della natura".

Samuel De Luca, guida rafting e guida ambientale escursionistica, commenta: "Abbiamo

cercato di fare il possibile per recuperare i rifiuti che siamo riusciti a raggiungere. Resta il

rammarico di constatare la maleducazione imperante". Sentimento condiviso dalla collega

Francesca Adamo, alla quale è toccato il compito di elencare tutto il materiale raccolto.