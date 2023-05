Cabaret e stand up comedy per il gran finale di Aurora Ridens. Il laboratorio di pubblica sperimentazione comica organizzato dall’associazione culturale Noidellescarpediverse giunge all’epilogo stasera alle 21.30, con una serata scandita dall’alternarsi di tanti "artisti della risata" che testeranno i loro nuovi personaggi e le loro battute inedite di fronte al pubblico del Circolo Culturale Aurora. L’appuntamento conclusivo sarà a ingresso gratuito e potrà contare sulla presenza di un ospite d’eccezione come Massimiliano Galligani che, tra i principali protagonisti del cabaret toscano, torna ad Arezzo con alcuni dei migliori monologhi del suo repertorio e con alcune novità da provare direttamente con gli spettatori di Aurora Ridens.Il curriculum artistico di questo comico pratese vanta partecipazioni in programmi televisivi nazionali tra cui Zelig e in numerosi film diretti da registi quali Paolo Virzì, Roberto Benigni o Andrea Muzzi, con un variegato repertorio con personaggi di successo come l’impacciato e impaurito "comico fragile" che propone battute dai tempi sbagliati e barzellette senza chiusa comica. Galligani, vincitore in passato di concorsi nazionali quali RidiCasentino o Sos Cabaret, è un gradito ritorno ad Aurora Ridens di cui ha spesso calcato il palcoscenico risultando tra gli artisti più amati dagli spettatori di questa rassegna. La serata, scandita dalla musica dal vivo della chitarra di Johnny Sassoli, sarà arricchita dalla conduzione, dalle improvvisazioni e dai nuovi pezzi dei Noidellescarpediverse Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani e di Alan&Lenny Alan Bigiarini e Lenny Graziani, oltre che dai monologhi dell’artista Mauro Busti. A conclusione brindisi tra artisti e pubblico per festeggiare il 20esimo anno di storia di uno dei progetti comici più longevi d’Italia che, partito nel 2003, è stato un laboratorio per centinaia di comici da tutta la penisola. "Ringraziamo i tanti artisti che hanno contribuito a questa edizione di Aurora Ridens" commenta Bigiarini.