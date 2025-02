Cabaret con il duo Alan&Lenny stasera a Marcena

Si conclude oggi la nuova rassegna tra teatro e comicità che ha caratterizzato le ultime settimane a Marcena. Il piccolo borgo alle porte della città di Arezzo è sede di quattro serate di spettacoli che, tra novembre e oggi, hanno alternato cabaret, storia, sapori e musica, andando a proporre un variegato cartellone organizzato e ospitato dal locale circolo Acli. La prima edizione di "Marcena Teatro" fa affidamento sulla direzione artistica di Alan Bigiarini dell’associazione culturale Noidellescarpediverse che ha collaborato con Michele Liberatori per utilizzare l’arte nelle sue diverse forme come strumento di aggregazione e valorizzazione anche dei piccoli centri urbani, testimoniando la vitalità delle comunità paesane. Il gran finale di "Marcena Teatro" sarà alle 21.15 di questa sera con un varietà organizzato da Casentino+ in cui verranno alternati monologhi teatrali con Alberto Marioni, presentazioni di libri, musica dal vivo con i Terzo Tasto e cabaret con il duo Alan&Lenny. I posti per le serate sono limitati, dunque è consigliata la prenotazione ai numeri 338/611.80.76 o 331/35.14.130.