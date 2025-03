Burqa Queen: il libro di Barbara Schiavulli a Monte San Savino

Monte San Savino si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un ricco calendario di eventi all’interno della rassegna "Donna Donne", che si svolgerà da oggi all’8 marzo. Un’occasione di riflessione e celebrazione del ruolo femminile nella società, attraverso incontri culturali, spettacoli teatrali e momenti di approfondimento.

L’apertura della rassegna, oggi sarà un momento di grande intensità e spessore culturale. Alle 21 all’Auditorium di Palazzo Galletti, si terrà la presentazione del libro Burqa Queen di Barbara Schiavulli, giornalista e scrittrice impegnata nei contesti di guerra, che racconta la storia di tre donne dopo la riconquista del potere dei talebani in Afghanistan. L’evento sarà moderato da Ilaria Vanni e vedrà la partecipazione di Bruna Cantaluppi dell’Associazione Donne Insieme di Arezzo e Rita Cucè dell’Associazione Astarte3.8.

"Burqa Queen" è un’opera che racconta storie di donne coraggiose. La storia di Layla, Faruz e Farida, una sposa, un’ex poliziotta e un’ex insegnante, travolte dal regime talebano in Afghanistan. Dopo vent’anni di impegno per una società civile ora distrutta, lottano ogni giorno per sopravvivere in un mondo che vuole cancellarle. Un tema di grande attualità e rilevanza, che invita alla riflessione sulla condizione femminile nel mondo e sulle sfide ancora da affrontare.