Buona la prima per Top Festival. Cibo e musica vanno a braccetto

Due giornate di festa condivisa, con il centro storico trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. È questo il bilancio della prima edizione del TOP Festival, organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con il Comune di Cortona e il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Un debutto che ha registrato un flusso costante di visitatori: turisti, famiglie e appassionati che hanno affollato vie e piazze, tra degustazioni, musica live e stand delle eccellenze del territorio.

Sabato e domenica, dalle 12 a mezzanotte, le piazze Garibaldi, Repubblica e Signorelli si sono animate con vini, distillati, oli, formaggi e salumi, mentre band itineranti hanno reso via Nazionale un vero e proprio corridoio musicale. In contemporanea oltre trenta ristoranti e locali hanno proposto menù dedicati, contribuendo a rendere l’esperienza diffusa e coinvolgente.

A precedere la due giorni, venerdì, la TOP Dining: la cena di gala lungo via Nazionale che ha registrato il tutto esaurito con 140 commensali. Un menù gourmet firmato Preludio, abbinato ai vini Cortona DOC, ha conquistato i presenti con una serata che ha unito eleganza e identità territoriale.

Soddisfazione dall’amministrazione comunale. "Un ringraziamento – hanno dichiarato il sindaco Luciano Meoni e l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi – va a Confcommercio, alla Camera di Commercio e alle imprese che hanno creduto nell’iniziativa, arricchendo con i loro prodotti gli stand nelle piazze. Meritati applausi al direttore dell’evento Marco Talladira e al suo staff per la creatività e l’impegno organizzativo. Grazie anche ai residenti che hanno compreso l’importanza della manifestazione e alla Polizia locale per la gestione del traffico".

Un messaggio rafforzato da Confcommercio. "Il TOP Festival ha dimostrato che quando imprese, istituzioni e comunità lavorano insieme i risultati arrivano – ha dichiarato Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – ora raccoglieremo le proposte emerse in questi giorni per far crescere il festival".

Il coinvolgimento degli operatori è stato pieno. "Le nostre attività hanno lavorato a pieno ritmo, con ristoranti e pubblici esercizi sempre pieni – spiega Marco Molesini, presidente di Confcommercio Valdichiana – in diversi casi si sono registrati incassi record, superiori a qualsiasi altro evento. Con la partecipazione attiva di bar, negozi e attività commerciali, il TOP Festival si candida a diventare un punto fermo del calendario cortonese".