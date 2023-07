Buon Pubblico per gli Spettacoli di Nata Teatro a Tallala Rassegna

TALLA

La Rassegna "Teatro del fiume" continua a riempire le notti estive del Casentino con tanti spettacoli per tutta la famiglia. Il fitto calendario di appuntamenti, curato dalla compagnia Nata Teatro, fa tappa domani sera alle 21,15 a Talla, nel Parco delle Feste in via di Bicciano, con lo spettacolo ad ingresso gratuito "Il gatto con gli stivali", della compagnia "La Casa di Pulcinella", con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti, regia Paolo Comentale. Poi sarà la volta della compagnia Fondazione Aida con il suo "Pippi Calzelunghe" che andrà in scena sabato 29 luglio alle ore 21.15 nella piazza sotto le mura di Subbiano. Infine martedì 1 agosto, sempre alle ore 21.15, il Teatro del fiume sarà in piazza rossa a Capolona con lo spettacolo "L’aviatore – Ispirato al Piccolo Principe" della compagnia Collettivo Clochart. Gli spettacoli sono realizzati in collaborazione con la Pro Loco di Bibbiena Stazione, il Centro Creativo Casentino, il Centro di Aggrega zione Sociale Giovi, la Pro Loco di Salutio, Trame di Cultura Cooperativa Sociale, la Pro Loco Moggiona, Noi che Bibbiena e Cifa Bibbiena.

Nata si conferma così protagonista delle serate casentinesi, con tre spettacoli che nello spirito della compagnia teatrale, prendono spunto dalla drammaturgia contemporanea, dai grandi classici e persino dal teatro danza per mettere in scena spettacoli per tutti, grandi e piccini. "Siamo convinti che il teatro debba invadere lo spazio, non solo quello scenico: per questo abbiamo recitato nei bagni, nei pub, nei boschi, lungo i fiumi e in ogni spazio che fosse possibile occupare" si legge nella presentazione di Nata.