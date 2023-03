"Bullismo: segni già alle elementari" Comitati e associazioni all’attacco Sale l’appello a cambiare strada

di Lucia Bigozzi

E’ come un virus invisibile, subdolo, che si insinua nella vita di ragazzini e può diventare un pericolo, a volte molto di più. Un pressing psicologico che dai corridoi e i piazzali delle scuole si amplifica sulle chat dei gruppi social e dei telefonini, fino all’estremo: dall’irrisione alla denigrazione. Il passo successivo è la violenza, il bullismo che piega chi finisce nel mirino del "branco". E’ su questo crinale che comitati e associazioni scendono in campo per mettere a confronto proposte "operative per una città più a misura di bambino, con politiche mirate", spiegano Sara Buti e Daniela Tubercoli del comitato "Giù le mani dalle mense" promotore dell’assemblea alla quale hanno aderito una rete di associazioni cittadine. E’ l’iniziativa che segue la manifestazione di protesta alla Cadorna dopo il caso di una ragazzina che ha accusato di essere stata accerchiata e spinta a terra da un gruppo di adolescenti.

Ieri la sala della Casa dell’Energia ha accolto e raccolto le voci delle sigle che "si occupano del benessere di bambini e ragazzi per discutere dei ripetuti episodi di violenza e bullismo che da mesi si verificano in città", aggiunge Buti.

L’obiettivo è "ragionare insieme, individuare soluzioni e strategie per affrontare le sfide più complesse che, su questo fronte, chiamano in causa famiglie, scuola e istituzioni". Non a caso dal confronto, è emersa la necessità di sancire "un patto educativo tra scuola e famiglia. In questo contesto, i servizi primari essenziali per i bambini dovrebbero essere pubblici e vedere in prima linea gli enti locali".

Come? Il comitato "Giu le mani dalle mense" propone, ad esempio, che "il servizio di refezione torni all’interno dell’amministrazione comunale, come pure il doposcuola e i servizi aggiuntivi delle scuole elementari, in modo da creare luoghi e momenti in cui sviluppare una cultura civica che può arricchire la crescita del bambino con una maggiore consapevolezza verso stili di vita corretti da tradurre in quotidianità". E’ anche attraverso queste forme di consapevolezza acquisita che si formano bambini che saranno adolescenti, giovani e poi adulti responsabili. Il richiamo riguarda il fenomeno, diffuso anche alle elementari, che comincia con l’irrisione di bambine o bambini messi nel target dal gruppo per caratteristiche fisiche o capacità di apprendimento. L’irrisione viene amplificata sulle chat dei telefonini, fino a trasformarsi in pressione psicologica. Piccoli episodi, ma messi insieme, possono giocare un ruolo deleterio nella crescita di un bambino. Anche per questo, sottolinea Buti, "è importante un utilizzo oculato della tecnologia. Tra le proposte, anche corsi di formazione alla genitorialità gratuiti, veicolati magari dagli esperti del consultorio e dei servizi sociali, all’interno delle scuole, per fornire ai genitori consapevolezze, competenze e strumenti dei quali, in determinate circostanze, sono sprovvisti".