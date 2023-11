Bulli ed Eroi alla Casa Museo Ivan Bruschi

Arezzo, 13 novembre 2023 – Bulli ed Eroi Festival Internazionale del Film per Ragazzi Val di Chiana Senese con la partecipazione di Val d’Orcia Val di Chiana e Val Tiberina Aretine giunto alla VI edizione è approdato ad Arezzo nella stupenda Casa Museo Ivan Bruschi il giorno 11 novembre alle 16 con Avventure fra le pagine per presentare il libro: La pacata fortezza.

Martina i bulli e gli gnomi scritto e illustrato da Paola Dei per le Edizioni Apollo. Il Festival itinerante che ha toccato numerose cittadine delle province di Siena e Arezzo ed ha coinvolto ragazzi da tutto con il mondo con giurie internazionali e collaborazioni internazionali fra cui l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il MIC, la Regione Toscana, le Province di Siena e Arezzo, CNA Arezzo, Foreste del Casentino, ENIT, e moltissimi altri enti, istituzioni, associazioni, atenei (visibili nella locandina), ha voluto offrire alla popolazione la possibilità d’imparare, conoscere, collaborare e seminare rispetto per l’ambiente, se stesso e per l’altro all’insegna dell’Ubuntu “Io sono perché noi siamo” di Nelson Mandela.

“È stata una edizione molto bella che ci ha permesso di seminare solidarietà e raccogliere sorrisi” dice Paola Dei Direttrice Artistica del Festival che si avvale della partecipazione di Donatella Baglivo come Presidente di Giuria, Klaus di Biasi, Giada Canino, Marco Masini, Vince Tempera, Jacopo Olmo Antinori come Testimonial contro il bullismo e la violenza e Joel Ruiz Olivares Presidente Onorario.

Alla Casa Museo Ivan Bruschi, un luogo con magiche atmosfere i bambini hanno avuto modo di dialogare con il pupazzo “Principe ranocchio” e una delle nostre Principessine ha premiato Alessandro Dioni, Eroe 2023 del nostro Bulli ed Eroi. Alessandro in estate, con la collaborazione di altri coetanei, ha salvato la vita ad un signore infartuato.

Noiriteniamo che questi siano gli esempi da offrire ai ragazzi. Alessandro ha ricevuto tanti meritati premi ma il nostro è stato speciale perché consegnato da una Principessina con tanto di corona. I premi tutti all’insegna della transizione ecologica oltre a trasmettere il rispetto per l’altro, rispettano l’ambiente.