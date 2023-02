“Bufo Bufo”, torna la campagna per salvare i rospi

Salvataggio

Arezzo, 24 febbraio 2023 – Sentono l’amore nell’aria, soprattutto se la temperatura supera i sette gradi, è molto umido, meglio ancora se piove. E allora senti frusciare nell’erba, senti un flebile gracidio, li vedi scendere in strada e fermarsi lì, nel mezzo, sicuri che la femmina li vedrà e si avvicinerà per l’accoppiamento, per poi andare insieme a deporre le uova nell’acqua.

E’ proprio nelle strade vicine a stagni e laghetti che i rospi si fermano, e lì spesso vengono uccisi dalle auto. Per questo è ricominciata da qualche giorno l’operazione Bufo Bufo con squadre di volontari che dal tardo pomeriggio e fino a notte li tolgono dalla strada per portarli vicino all’acqua. Un lavoro che vede Arezzo al centro di questa campagna che coinvolge le strade di San Fabiano, Antria, Via della Fiorandola, Fontebranda, Molinelli, San Polo e altre zone nel Valdarno, a Cavriglia e intorno al Lago di San Cipriano.

No, non sono matti a fare questo, al buio, armati di torce e secchi, sotto la pioggia, prelevando anfibi e inviando gli automobilisti a procedere piano perché non li schiaccino. Oltre che essere uno degli spettacoli più belli della natura, la migrazione di centinaia di anfibi è un inno alla vita, anche a costo della morte.

L’anno scorso ne hanno salvati dalle auto millequattrocento. Quest’anno il primo anfibio portato in salvo è stato chiamato Nico “in memoria di un giovane padre, un mio amico che ci ha lasciato da poco e che lavorava dal conte Borghini, a San Fabiano, proprio lì dove lo abbiamo preso” fa sapere un volontario. Grazie al Comune di Arezzo sono stati anche sistemati i cartelli che invitano gli automobilisti a procedere con cautela.

La regola è semplice, illuminare bene la strada con i fari e andare piano. E in molti lo sanno, a fronte di qualche auto che tira dritto, la maggior parte dei residenti ha capito l’importanza di questa migrazione, rallenta, avverte i volontari se hanno avvistato qualche anfibio, c’è chi addirittura li carica in macchina.

Ma bisogna sapere che i rospi non vanno toccati con le mani ma con guanti di lattice, il contatto con la pelle dell’uomo o con superfici non adatte può costare loro la vita, i maschi vanno separati dalle femmine perché può succedere che più maschi tentino di accoppiarsi con lei al punto di soffocarla. Ma è comunque il segno che la campagna di informazione e sensibilizzazione sta dando i suoi frutti, in attesa che in futuro si prevedano sottopassi per gli animali selvatici quando si progettano nuove strade.

Quindi l’operazione Bufo Bufo è in piena attività. I rospi vengono tolti dalla strada e portati vicino all’acqua dove possono amoreggiare in santa pace. La parte più difficile è mettere in conto che molti moriranno. E poi non tutti sanno che proteggerli è fondamentale per la biodiversità e per l’ecosistema, si nutrono di insetti (zanzare in primis) , fanno parte della catena alimentare, sono le sentinelle della salute dell’ambiente ovvero dei veri e propri bioindicatori, sono un toccasana per le piante dell’orto.

E danno una vera lezione di vita visto la forza che mettono per perpetuarla. Aiutiamoli a non morire. E se qualcuno volesse diventare volontario può scrivere a [email protected]