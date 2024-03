Buffoni all’Inferno in scena stasera al teatro Dovizi

Stasera alle ore 21 al Teatro Dovizi di Bibbiena, va in scena Buffoni all’Inferno un soggetto originale per la regia di Marco Zoppello, con Matteo Cremon, Michele Mori, Stefano Rota. Siamo a Venezia. Nel 1575 un’epidemia di peste si porta all’altro mondo un terzo degli abitanti della città lagunare. L’Ade è di colpo intasato e Minosse, impietoso giudice delle anime, è costretto a fare i salti mortali per esaminare le colpe di tutti. Le operazioni vanno a rilento e gli spiriti protestano e insorgono. Il Diavolo in persona perciò decide di offrire uno sconto di pena alle anime di tre buffoni, per tornare a fare ciò che in vita gli riusciva meglio: intrattenere.

Lo spettacolo ripesca dall’antica arte del buffone, l’intrattenitore per antonomasia, il più devoto cultore dello sghignazzo.

Stivalaccio Teatro e i suoi interpreti d’esperienza, da anni proiettati verso la commedia dell’arte, il gioco più puro del teatro, hanno accettato la sfida di scavare tra testi e racconti dimenticati, alla ricerca del cuore dell’inferno