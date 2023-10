Bufera sul dipinto. Attesti da Cortona lancia la bomba: "Restauro arbitrario"

"Inorridito, allibito, scandalizzato". Sono alcuni degli aggettivi utilizzati dal vicesindaco e assessore della cultura di Cortona Francesco Attesti alla vista del restauro del dipinto della Madonna con Bambino attribuito a Bartolomeo della Gatta. Dipinto oggi in prestito in Usa per una mostra ma che trova casa all’interno del museo Maec di Cortona. A far scoppiare il caso mediatico ci pensa il Comune e lo stesso vicesindaco che, osservate le foto del restauro eseguito, è saltato sulla sedia chiedendo chiarimenti alla Soprintendenza.

Sotto accusa le modalità giudicate "creative" ed "arbitrarie" con cui è stato realizzato il restauro, secondo quanto è stato appurato dalle fotografie dell’esposizione americana. Per Attesti, sono stati aggiunti dettagli e operate ricostruzioni sul volto del Bambino e della Vergine. Al Fred Jones Junior Museum of Art dell’Università dell’Oklahoma si è aperta la mostra "Treasures of Tuscany" dedicata al Rinascimento aretino con opere provenienti da più di venti istituzioni e collezioni private, curata dalla storica aretina Nicoletta Baldini.

Tra queste c’è anche il dipinto cortonese, donato al Maec dalla signora Tommasi Aliotti e per questo sarebbe in condivisione di proprietà fra l’amministrazione e l’istituzione privata Accademia Etrusca.

Quest’ultima, non commenta l’accaduto facendo solo sapere di avere scritto alla Soprintendenza. Prima di partire alla volta dell’America il dipinto è stato restaurato ad Arezzo dalla dottoressa Daniela Galoppi.

Ma il risultato finale, non soddisfa le istituzioni pubbliche che ora minacciano anche di "ricorrere a vie legali per un possibile danno patrimoniale", oltre che per la "tutela del danno d’immagine e al patrimonio storico-artistico" che, sempre secondo gli amministratori cortonesi, sarebbe stato provocato dal restauro.

"Le foto non lasciano dubbi sulla malsana decisione da parte della restauratrice di aggiungere dettagli e operare arbitrarie ricostruzioni. Credo che, alla luce delle più recenti tecniche di restauro e del giudizio ormai condiviso di tutta la comunità scientifico-artistica, non siano tollerabili tali interventi". Oltretutto, aggiunge Attesti, "ciò può inficiare anche su un’eventuale attribuzione definitiva dell’opera".

"Al di là delle responsabilità, che spero verranno indagate e sanzionate adeguatamente da parte della Soprintendenza, auspico che il quadro al rientro possa essere ripristinato nel suo stato originale, senza ulteriori interventi maldestri. Mi meraviglio che l’Accademia Etrusca, avendo seguito e visionato le fasi del restauro, non abbia segnalato questa situazione prima che l’opera partisse per gli Stati Uniti. Infine, mi chiedo quale opera di controllo e tutela sia stata svolta dalla Soprintendenza" conclude Attesti.