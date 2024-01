Bufera dopo Seravezza-Montevarchi. Le accuse ad un tifoso aquilotto. La nota della società

Arezzo, 11 gennaio 2024 – È bufera sulla partita di domenica scorsa tra Seravezza - Pozzi e Aquila Montevarchi, terminata con il successo dei padroni di casa per una rete a zero. In queste ore dalla Versilia sono arrivate accuse esplicite che coinvolgono un tifoso rossoblu. Avrebbe apostrofato dagli spalti, con una frase razzista, un calciatore 20enne della squadra di casa, Paolo Sadia Coly "Torna in Africa a ciucciare le banane", sarebbe stato gridato al ragazzo. La notizia è stata riportata questa mattina dal nostro quotidiano, che ha ricostruito la vicenda anche con le testimonianze di chi era presente. Il giocatore versiliese, a nove minuti dal termine della partita è stato espulso dall’arbitro per doppia ammonizione e all'uscita dal terreno di gioco ha rivolto un gesto verso la parte della tribuna da cui aveva sentito gli epiteti. Si è quindi preso tre giornate di squalifica.

A raccontare il fatto una donna che era presente sugli spalti, seduta qualche posto sotto rispetto al sostenitore valdarnese resosi a suo dire protagonista dell’insulto razzista. “Il mio bimbo di 11 anni gioca nel settore giovanile del Seravezza e domenica era a bordocampo a fare il raccattapalle coi suoi amici – spiega la signora – io mi sono sistemata in tribuna a guardare la partita, purtroppo “nella parte "sbagliata", finendo tra vari tifosi avversari. Uno di loro nel finale ha urlato a Coly la frase che proprio non ho potuto accettare. Gli ha detto “Torna in Africa a ciucciare le banane“. "Il ragazzo, uscendo dal campo ha reagito all’insulto col gesto di toccarsi le parti intime, mentre in tribuna è successo parapiglia perché io non sono rimasta zitta, facendo notare al signore la gravità di ciò che aveva appena detto - continua la donna - È intervenuto pure un carabiniere. La tensione è durata sino al triplice fischio quando questo signore mi ha cercata con fare minaccioso. Poi fuori dallo stadio è venuto a chiedermi scusa". La società verdazzurra ha fatto pre-annuncio di ricorso per la squalifica di 3 turni a Coly.

"Siamo in ottimi rapporti con la dirigenza del Montevarchi – ha detto il dg seravezzino Edo Luisi – il gesto del nostro calciatore è stato sbagliato...ma è un ragazzo del 2003 che ha ricevuto una grave offesa". Intanto L'Aquila Montevarchi ha preso una multa da €2000 perché suoi sostenitori, del corso della partita, hanno lanciato a bordo campo quattro o cinque bottiglie di plastica vuote verso i raccattapalle, senza colpirli. Lo stesso Luisi ha poi annunciato che è stato tirato un fumogeno acceso sulla pista di atletica che ha provocato un buco". Insomma, la partita di domenica, ha lasciato non pochi strascichi.

In giornata è arrivata anche la nota ufficiale del Montevarchi Calcio. “Con riferimento alla notizia apparsa sulla stampa che riporta una ipotetica espressione razzista da parte di qualcuno dei ns. sostenitori, la Società Aquila 1902 comunica di prendere netta distanza da chiunque, di qualsiasi parte, si renda protagonista di fatti o comportamenti che possano collegarsi ad un atteggiamento e mentalità razzista. Abbiamo oltre quattrocento tesserati di tutte le etnie e religioni e non ci sembra giusto che un episodio perlopiù espressione di una sola persona, a quanto scritto, infanghi una società e una città intera”. “

Al contempo si invita la signora che ha sollevato il problema a produrre qualche prova che giustifichi le sue affermazioni, allo stesso tempo si stigmatizza il contegno e i gesti osceni che il giocatore del Seravezza Paolo Sadia Coly ha rivolto ai nostri sostenitori in tribuna causando la loro reazione irritata, ben sapendo che i tesserati per buona regola non rispondono al pubblico, fatto per il quale lo stesso giocatore ha ricevuto la giusta e meritata squalifica".