Bucine. Approvato il bilancio di consuntivo 2022

Arezzo, 03 maggio 2023 – Via libera del consiglio comunale di Bucine al bilancio consuntivo per l’anno 2022, che è stato approvato a maggioranza nell’ultima seduta. Un voto salutato con soddisfazione dalle maggioranza e dall’amministrazione comunale. “Il 2022 si chiude con un bilancio positivo e questo grazie a una gestione attenta dei conti pubblici – ha detto Annamaria Lamioni, assessore al bilancio - L’incremento dei costi dovuto alla crisi energetica ha determinato pesanti aumenti sui servizi erogati e sulle bollette, ma ciò nonostante la nostra amministrazione ha saputo gestire la spesa in modo accurato”. “Chiudere con un bilancio positivo l’anno 2022 è stata una sfida ardua, ma con orgoglio siamo riusciti a mantenere inalterati tutti i costi dei servizi erogati senza aggravare le spese a carico dei nostri cittadini – ha aggiunto il Sindaco Nicola Benini - Il bilancio consuntivo ha anche messo in evidenza altri dati significativi, tra cui la piena ripresa del turismo e delle attività ricettive, come testimoniano i 100 mila Euro totali provenienti dall’imposta di soggiorno”.

“Il Bilancio evidenzia molteplici segnali di miglioramento legati alle varie attività amministrative - prosegue l’assessore Lamioni - La RSA Fabbri Bicoli, ad esempio, ha raggiunto la sua piena operatività garantendo sia un servizio fondamentale per molte persone in difficoltà, che una buona gestione economica. A segnare un trend positivo sono anche gli oneri di urbanizzazione che registrano una crescita di 193 mila Euro arrivando a toccare la cifra complessiva di 759 mila Euro interamente destinata agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alle opere di efficientamento energetico. Si tratta di una somma significativa che si aggiunge al contributo pari a 1.100.000 Euro ottenuto dai fondi del PNRR” ha concluso l’assessore Lamioni.

Sempre in occasione dell’ultimo parlamentino, questa volta all’unanimità, è stata approvata l’adesione del Comune di Bucine alla Paolo Rossi Foundation. La Fondazione è nata nel segno e nel ricordo di Pablito e come ha ricordato la moglie, Federica Cappelletti, il suo scopo è quello di concretizzare iniziative e progetti in cui lo sport diventi luogo e strumento per promuovere i valori di solidarietà e socializzazione, un mezzo di prevenzione sociale e crescita per i ragazzi, soprattutto per quelli che rimangono emarginati. La “Paolo Rossi Foundation” opera e porta avanti anche progetti ed iniziative nell’ambito della ricerca scientifica, compresa la messa a disposizione di apparecchiature mediche a favore di centri medici e il sostegno di malati oncologici. Paolo Rossi era fortemente legato a questa terra. I valori e i principi che il bomber della Nazionale sono stati alla base della mission della Fondazione. Come ha ricordato Federica Cappelletti, in questa realtà Paolo Rossi ha vissuto per anni e lei, insieme alle figlie Maria Vittoria e Sofia Elena, continua a ad abitarci. “E’ bello quindi pensare che i progetti importanti che porteremo avanti sia condivisi anche dal Comune di Bucine e sono sicura anche dai bucinesi. Questo posto è casa e lo sarà per sempre”, ha aggiunto la moglie di Pablito.