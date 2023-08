"Buche nascoste dalla vegetazione lungo il Parco Giotto"

"Oggi il Parco Giotto è tornato a splendere diventando un luogo sicuro, accogliente e vivo a misura di famiglia. Scriveva il vicesindaco Lucia Tanti qualche giorno fa. Peccato che il nostro splendido parco è disseminato di punti pericolosi" segnala un lettore. "Buche e terreno scosceso, come quello in foto, nascosti dalla vegetazione in cui i bambini, e non solo, rischiano di farsi male, seriamente. Serve più manutenzione, lo chiediamo come genitori, nonni, aretini".