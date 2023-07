Buche ed erba alta sui marciapiedi Pd all’attacco: "Nessuno interviene"

"Stiamo dettando l’agenda delle cose da fare all’amministrazione Chiassai". Il Partito Democratico di Montevarchi ironizza sugli ultimi interventi predisposti dall’esecutivo cittadino, in particolare sullo sfalcio della vegetazione. "Finalmente è stata tagliata l’erba nel lato sinistro del marciapiede di via della Costituzione.

Ma dopo due interrogazioni in consiglio comunale sei mesi di tempo trascorso", hanno sottolineato la segreteria dell’Unione Comunale Sara Brogi e i consiglieri Elisa Bertini, Samuele Cuzzoni, Letizia Baldetti e Luciano Rossetti. Il gruppo di opposizione ha ricordato che già in occasione del parlamentino di gennaio, al sindaco era stato chiesto di intervenire, a seguito dello stato di inagibilità di parte dei marciapiedi della strada, che si trova in zona Peep.

In particolare era stata rilevata la presenza di rovi, erbacce, e transenne posizionate da oltre quattro anni che impedivano la fruibilità a passeggini e disabili.

"Un primo passo è stato fatto – ha aggiunto il Pd – Dopo 180 giorni l’amministrazione Chiassai si è attivata.

Rimangono però da riparare le buche transennate per ripristinare lo stato dei luoghi, c’è da tagliare l’erba dei marciapiedi di tutta le zone adiacenti e siamo in attesa del primo taglio della stagione". Il dubbio della minoranza è che i lavori siano stati fatti solo a seguito di sollecitazioni.

"Dopo la nostra interrogazione nell’ultimo consiglio comunale sull’erba alta nelle strade extraurbane, sono stati presi provvedimenti, e ad esempio nella zona verso Moncioni, i lati delle strade sono state ripulite.

Rimane il dubbio su cosa avrebbe fatto l’amministrazione se noi del Partito Democratico non avessimo presentato queste interrogazioni e tali problemi – ha concluso la forza di opposizione - Non è la prima volta che succede, e non sarà l’ultima, ma possiamo affermare che stiamo dettando l’agenda sulle cose da fare nella nostra città al posto dell’amministrazione.

In ogni caso rimaniamo in attesa e fiduciosi su altri provvedimenti in altre zone della nostra città e continueremo a segnalare i problemi della nostra Montevarchi".

La manutenzione del verde pubblico è uno degli argomenti più attuali dell’agenda politica, soprattutto in questo periodo estivo. Anche sui social non mancano polemiche e prese di posizione.

Marco Corsi