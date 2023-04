Bucci: "Sono i casi della porta accanto"

"Vogliamo ricordare Sara e Brunetta e tutte le donne che subiscono violenza per sensibilizzare tutti sull’importanza di non abbassare la guardia, parlare di ciò che accade nella porta accanto quando ci sono segnali preoccupanti, avere attenzione e in caso di necessità rivolgersi alle strutture specializzate", spiega Silvia Bucci del direttivo di Pronto Donna. Stasera davanti alla casa di Sara e Brunetta ci sarà un momento dedicato alle testimonianze di vittime di maltrattamenti e abusi. Sarà la madre di una donna uccisa dalla furia omicida di un uomo a leggere testi dedicati alla figlia. "Bisogna dire alla gente che questi fatti non sono lotani da noi, bensì molto vicini de bisogna alzare la soglia di attenzione per evitare altre tragedie".