Bucci, apre il cantiere insieme alle polemiche

SANGIOVANNI

A San Giovanni è polemica sull’iniziativa dell’amministrazione comunale, che sabato scorso ha inaugurato il cantiere dell’ex cinema Bucci. Opera che sarà conclusa nella primavera del 2025. Il movimento 5 Stelle ha definito "imbarazzante" quanto accaduto, parlando senza mezzi termini di una "farsa teatrale" messa in scena dalla giunta Vadi. "Una volta si inauguravano le opere completate, adesso si inaugurano i cantieri di opere che continueranno ad essere chiuse - ha detto il capogruppo pentastellato Tommaso Pierazzi - L’attuale esecutivo, insieme a quelli passati, hanno privato la città di San Giovanni per almeno otto anni del proprio teatro. E il primo cittadino invece di chiedere scusa a tutta la cittadinanza per il danno recato alla città dal 2015 ad oggi, gioca con le parole e chiama pure il presidente della Regione Eugenio Giani", ha aggiunto Pierazzi. Il consigliere di minoranza si è detto convinto che l’attuale amministrazione non riuscirà ad inaugurare niente di quanto promesso in campagna elettorale. "Tra ex cinema ed ex ospedale Alberti, si inventano le inaugurazioni delle opere incompiute – ha concluso - Invece delle passerelle per un intervento che sarà menzionato tra le promesse non realizzate, perché non viene raccontato alla cittadinanza quanto è costato il teatro Bucci in soldi pubblici da quando è stato acquistato fino ai giorni d’oggi? Per non parlare del danno subito da chi aveva deciso di investire nel centro storico aprendo un’attività e l’ha dovuta chiudere per i continui ritardi. I finanziamenti della Regione Toscana o del PNRR si chiamano soldi pubblici e li pagano i cittadini. Qualcuno dovrà venire a riferire di quanto accaduto".