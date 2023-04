Arezzo, storico antiquario della Fiera trovato morto nel bosco: era scomparso da giorni

Arezzo, 24 aprile 2023 – Bruno Albiani, 83 anni, storico antiquario della Fiera, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 24 aprile, nei boschi di Contea. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un torrente da un pescatore.

L’uomo era scomparso da diversi giorni. La sua famiglia aveva lanciato un appello, diramando foto e informazioni su di lui. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari che già da una settimana erano impegnati nelle ricerche dell’83enne molto conosciuto nella zona e ad Arezzo.

Bruno Albiani era uscito di casa, alla periferia di Arezzo, in cerca di asparagi. Ma troppo impervia quella zona per lui a tal punto da non riuscire più a tornare indietro.