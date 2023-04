Bruciato vivo sul raccordo Video, anche l’autore scosso "Se potessi non lo rifarei"

di Alberto Pierini

"Da quando è successo vivo nell’ansia: un vero trauma". Era lui l’uomo che sul grande raccordo anulare aveva visto Francesco Sandrelli bruciare a fianco della sua macchina, probabilmente vittima di un cortocircuito. E a quel punto girare un video che gli avrebbe tirato addosso montagne di accuse e di guai. Il protagonista, scoperto nei giorni scorsi, è stato raggiunto dall’edizione romana di "Repubblica" e qualche fugace reazione, spiega il quotidiano, l’ha avuta.

"Mi sono pentito di non essermi fermato e di aver diffuso il video. Adesso il mio rapporto con i social è totalmente cambiato" è la frase che confida al giornale. Contattato però il giorno dopo da noi rifiuta qualunque tipo di commento e abbassa, pur cortesemente, il telefono.

Una storia che lo insegue ormai da quel 6 febbraio: sono passati quasi tre mesi da quella scena sul grande raccordo anulare. Sandrelli sarebbe morto circa un mese e mezzo dopo: senza riuscire a riprendersi dalle ustioni gravissime di quella giornata. Di quegli istanti: era riuscito a fermare la macchina lungo la corsia di emergenza, era sceso con la forza della disperazione ma le fiamme lo avevano avvolto. Un mese e mezzo dopo la fine.

E l’inizio di una storia un po’ social e un po’ mediatica. Perché quelle immagini hanno fatto il giro di computer e cellulari. Condite da una serie di frasi pesanti rivolte alla vittima, sul filo dell’irrisione. Era un agricoltore e un pittore, molto conosciuto in tutto il cortonese. Il funerale sarebbe diventato l’occasione del dolore ma anche della rabbia di chi gli aveva voluto bene, per quelle scene contro ogni priorità di soccorso.

Già ai carabinieri, da quanto filtra tra le maglie dell’inchiesta, l’autore del video aveva spiegato di essersi trovato in una lunga coda di macchine e che alle spalle vedeva i lampeggianti delle forze dell’ordine. La difficoltà a fermarsi, forse la paura di farlo vista l’altezza delle fiamme? La risposta non potrà che darla lui, anche se ad essergli contestato è sì l’omissione di soccorso ma in sostanza soprattutto aver girato quel video choc. E sul quale si era tradito da solo.

Perché ormai le speranze degli inquirenti di ritrovare l’autore di quelle immagini erano molto diminuite. Ma è stato lui a fare un post su Facebook proprio per spiegare meglio alcuni dei dettagli di quella situazione. E a chi lo intervista conferma di averlo fatto "perché volevo spiegare come erano andate davvero le cose, tentare di chiarire una serie di aspetti".

Sui quali chiamato a ruota non entra, confermando di volerlo o poterlo fare solo dopo le indagini. Indagini che la famiglia di Sandrelli segue con amara attenzione. "Non è umano chi si comporta così" diceva ieri il padre al nostro giornale.

Forse una giacca gettatagli addosso lo avrebbe salvato? Nessuno potrà mai saperlo davvero, nessuno di sicuro potrà averne la certezza. Ma certo è la domanda che seguirà il babbo e i suoi per il resto della loro vita. E forse, sotto sotto, anche di chi in quel momento, magari per una estrema superficialità, scelse di pigiare "rec" invece di tentare di soccorrerlo.