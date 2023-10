Brolio ha il suo nuovo asilo nido. Nasce al posto della scuola materna

di Luca Amodio

E’ stato inaugurato ieri mattina il nuovo asilo nido Trilly, nella frazione castiglionese di Brolio, che già all’inizio di ottobre aveva aperto i battenti con 25 bambini iscritti, a cui se ne aggiungeranno, a poco a poco, altri tre, fino alla capienza massima di 30. L’annuncio era stato dato nei mesi scorsi, a giugno, dall’amministrazione comunale che aveva dato notizia che l’ex scuola materna Rodari di Brolio (che sarebbe stata chiusa per mancanza di iscritti da questo anno scolastico) sarebbe stata invece convertita a nido. Una scelta dettata dalla necessità di non lasciare inutilizzato un edificio ma, spiegano gli amministratori, anche per far fronte alla grande quantità di domande arrivate con la misura della Regione Toscana "Nidi Gratis" che aveva fatto impennare le richieste di accesso al servizio di prima infanzia. Così sono partiti i lavori di ristrutturazione che nel giro di qualche mese hanno portato al nuovo open day della struttura, il secondo dedicato ai piccolissimi dopo la struttura Peter Pan in località Pievuccia. L’obiettivo era quello di ampliare l’offerta comunale dei servizi alle famiglie nel momento in cui sono in pieno corso i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico (0-6 anni) in località la Spiaggina che però non terminerà prima del 2025 ma che poi potrà ospitare circa un’ottantina di bambini. "La giornata di oggi è il coronamento di un percorso che ha avuto inizio alcuni mesi fa e che grazie al solerte lavoro dei nostri uffici, istruzione e lavori pubblici, siamo riusciti, in tempi rapidissimi, record, a dare un servizio ai tanti genitori facilitandoli, così, nella difficile conciliazione tra le esigenze lavorative e quelle familiari", ha detto soddisfatta l’assessore al sociale Stefania Franceschini.

"Al contempo abbiamo valorizzato sia un edificio scolastico, che altrimenti sarebbe stato destinato all’abbandono, che una frazione, quella di Brolio, a dimostrazione che l’attenzione dell’amministrazione comunale è rivolta a tutto il territorio nessuno escluso" conclude l’assessore. "Purtroppo a causa della decrescita demografica la materna di Brolio non aveva la possibilità di proseguire la sua attività – spiega il sindaco di Castiglioni, Mario Agnelli – da qui però abbiamo colto l’opportunità di offirire un nuovo servizio scolastico che rappresenta anche la nostra attenzione sul territorio, tutto il territorio castiglionese, e alle giovani coppie".