Brogi ricorda l’amico Nuti "Madonna che silenzio... è nata su una panchina"

di Francesco Tozzi

"Francesco Nuti ha chiuso la porta alla sua fantastica e spericolata vita". È un affresco intimo e delicato quello tratteggiato da Enzo Brogi per ricordare l’indimenticabile attore e comico toscano scomparso lunedì a Roma all’età di 68 anni, dopo un calvario lungo 17 anni.

Un artista molto legato al Valdarno e all’amicizia con l’ex sindaco di Cavriglia, che ne ripercorre la carriera costellata di successi. "Solo qualche anno fa ci eravamo ritrovati - racconta Brogi in un lungo post su Facebook - Ci conoscemmo nella seconda metà degli anni Settanta, ancora prima del suo incontro con i Giancattivi. Poi il successo e le liti tra lui, Alessandro e Athina (Benvenuti e Cenci, ndr). Mannaggia, accade spesso quando tutto sembra andare per il meglio. Stavano girando assieme ‘Ad Ovest di Paperino’, un film bello, stralunato e poetico. Francesco sul set era bravissimo e distratto. Con una grande smania di voler correre da solo.

Neppure alla fine del film riuscirono ad arrivare, erano oramai divisi. Francesco ebbe un momento complicato, fatto di mille idee. Canzoni, testi, sceneggiature".

Una figura indomabile e ribelle. Una creatività che non si fermava mai, neanche quando passava dalla vallata per incontrare l’ex consigliere regionale. Nel paese delle miniere presero forma le pellicole di Nuti che sbancarono al botteghino. "In quel periodo - prosegue Brogi - passava molto tempo a casa mia, a Cavriglia. A Cavriglia c’era ancora la Casa del Popolo, il biliardo… e qualche Scuro che gli dava lezioni e ispirazioni per il suo primo grande successo.

Ma allora la scrittura più importante era quella del suo film da solo. Era molto teso, ma anche ispirato. Fu così che una notte silenziosa scrisse e ‘provò’ con me su una panchina di Monteriani il mitico ‘Madonna! Madonna! Madonna che silenzio c’è a Cavriglia!’ Sì, il primo ciak fu proprio così. Poi per esigenze produttive si trasformò in ‘stasera’".

Prima i trionfi, poi la caduta. L’incidente domestico del 2006 è solo il punto d’arrivo di un declino iniziato molto tempo prima con la depressione e la difficoltà nel tornare a creare autentici capolavori del cinema. "Quanti altri aneddoti potrei raccontare, ma ora è tempo di fare silenzio e ricordarlo con affetto. E poi comunque quella a seguire è storia conosciuta a tutti, quella di un talento, irrequieto e tribolato. Ti abbraccio forte Francesco!".