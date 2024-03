Brocchi e Barbini eletti al vertice dell’associazione. Rivendicati durante l’assemblea i temi su cui operare

CORTONA

Nuovo direttivo per il Circolo Valdichiana Aretina Aps di Legambiente. È stato eletto il nuovo direttivo e nominato Stefano Brocchi presidente del Circolo e Alessio Barbini vice presidente. "Ringraziamo per il grande lavoro il presidente uscente Fabio Comanducci – confermano Brocchi e Barbini – che candidandosi in una lista per le prossime elezioni comunali ha opportunatamente ritenuto di dover lasciare la carica associativa. Legambiente, infatti, per statuto è associazione apartitica, perseguendo la difesa dell’ecosistema, il pacifismo, il volontariato, tramite un rigoroso ambientalismo scientifico nel rispetto della Costituzione Italiana". Durante l’assemblea sono stati rivendicati i temi su cui il gruppo ha lavorato tra cui: la predisposizione di linee guida sugli impianti di produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili, l’orientamento della vocazione turistica del territorio ad un maggior turismo sostenibile, l’opposizione alla costruzione della stazione di Medio Etruria, l’educazione ambientale e alla sostenibilità e la difesa del verde urbano.