Brindisi per i 106 anni di nonna Vittoria: è la più anziana della città

SANSEPOLCRO

Con i suoi 106 anni è una delle piú longeve abitanti della Valtiberina Toscana, la più anziana di Sansepolcro. Vittoria Donati Sarti, nata ad Anghiari il 14 Luglio del 1917, vive a Sansepolcro e proprio ieri ha brindato al raggiungimento dei 106 anni.

La nonna record biturgense ha condotto una vita piena di lavoro, partendo dal piccolo borgo di Motina, frazione di Anghiari, dove operava come contadina all’interno di un podere di proprietá dei genitori. Fra allevamento di pecore e raccolta dei cereali, la piú piccola di molti fratelli cresce con dei sani principi fondati sulla famiglia e sulla cultura cattolica. In quei tempi fra la prima e la seconda guerra mondiale, trova l’amore sempre ad Anghiari che purtroppo finisce troppo presto a causa della morte del giovane marito. Come molti connazionali di quel tempo emigra in Francia come donna di servizio fra Nizza e Villa Franca sul mare. Grazie ad un elevato senso di adattamento impara velocemente il francese che tutt’ora si ricorda con qualche aneddoto. Tornata in Italia si risposa e da lì inizia la vita di mamma e moglie fra mille lavori, umili, ma condotti sempre con grande professionalitá.

Ottima cuoca e sarta ricorda sempre i tempi passati e le difficoltá di una vita lunga, che ha visto cambiare radicalmente la civiltá occidentale. Vittoria vive con i suoi familiari a Sansepolcro, la figlia Maria Antonietta, il genero Santi ed il nipote Stefano con la moglie Lorna. Sempre in una casa in campagna a contatto con i suoi animali e fervida lettrice dei quotidiani locali, col sindaco Innocenti e l’assessore Menichella che ieri le hanno fatto visita con una pergamena ricordo in dono. Le giornate passano in fretta ma le persone del posto non mancano mai un saluto ed una visita di compagnia. Ormai è molto conosciuta nel quartiere alla periferia di Sansepolcro e tutte le anziane signore sue amiche, prendono da lei consigli da uno stile di vita singolare e raro.