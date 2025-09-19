Bright Night venerdì arriva . Antonella Viola

L’immunologa Antonella Viola sarà a San Giovanni Valdarno per un incontro su "La rivoluzione della cura". Venerdì 26 settembre alle 18, nell’ambito delle iniziative per la Bright Night, arriverà alla pieve di San Giovanni Battista la nota divulgatrice scientifica e docente all’Università di Padova. A dialogare con lei sarà Alessandro Pini, professore ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di biotecnologie mediche dell’Università degli studi di Siena. L’appuntamento sarà incentrato sul volume "La rivoluzione della cura. Un viaggio nella scienza che sta cambiando la medicina", in cui Viola accompagna lettrici e lettori alla scoperta delle più recenti scoperte scientifiche che stanno trasformando il nostro modo di concepire la salute e la medicina: dalla prevenzione personalizzata all’impatto delle biotecnologie, fino alle sfide etiche e sociali poste dal progresso scientifico. Antonella Viola è una delle voci più autorevoli del panorama scientifico italiano ed europeo. Direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica "Città della Speranza" di Padova, ha dedicato gran parte della sua attività allo studio del sistema immunitario e delle sue implicazioni nelle malattie oncologiche e infiammatorie. Oltre all’attività di ricerca, si impegna da anni nella divulgazione scientifica, con l’obiettivo di rendere la scienza accessibile a tutti e stimolare un dibattito pubblico consapevole su temi di grande attualità. L’incontro si inserisce nel programma di Bright Night – La notte delle ricercatrici e dei ricercatori, manifestazione europea che promuove il dialogo tra scienza e cittadinanza, portando la ricerca fuori dai laboratori e tra le persone. L’evento in città è organizzato dal Centro di GeoTecnologie dell’Università degli Studi di Siena.

F.T.