Bricca entra in consiglio a Sansepolcro: "Le mie priorità"

SANSEPOLCRO

Nuovo ingresso nel consiglio comunale di Sansepolcro.

La recente seduta dell’assemblea cittadina ha registrato infatti la "prima volta" di Alice Bricca (nella foto), consigliere di Partito Democratico-InComune, che prende il posto della dimissionaria Chiara Andreini. Unanimi i ringraziamenti da parte dei gruppi consiliari all’opera portata avanti sin qui da Andreini, così come l’indirizzo di saluto e il canonico augurio di buon lavoro al neo consigliere, peraltro il più giovane dell’assise con i suoi 29 anni. Con Bricca tra i banchi mutano adesso in seno al Pd alcuni incarichi. Neocapogruppo dem sarà Andrea Laurenzi, la stessa Bricca entra nelle commissioni consiliari che si occupano di Regolamento, Cultura, Pari Opportunità. A Filippo Polcri invece la Commissione Bilancio. E sempre il consigliere Polcri sarà l’esponente di minoranza che rappresenterà Palazzo delle Laudi in seno all’assemblea dell’Unione dei Comuni. "È stata senza dubbio una bella emozione bella per me, non pensavo – ha detto la Bricca – e ho ricevuto un’ottima accoglienza; per questo, mi sento di ringraziare il mio gruppo Partito Democratico-InComune, ma anche il sindaco la giunta e tutti i consiglieri. Ora si comincia a lavorare anche da consigliere comunale e ho accettato volentieri l’inserimento nella specifica commissione. La cultura sta alla base e questo dobbiamo mettercelo bene in testa. Sono molto affezionata al punto del programma elettorale di Pd-InComune, che tracciava un percorso accurato per implementare il patrimonio culturale".