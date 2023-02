Bretella Le Coste: il ponte riapre a maggio

di Marco Corsi

Procedono speditamente i lavori di realizzazione della bretella Le Coste-Casello A1 Valdarno. Il cronoprogramma aggiornato prevede la riapertura del ponte dell’Arno entro il prossimo mese di maggio. Il cavalcavia, come noto, era stato chiuso per consentire di costruire il sottopasso di collegamento tra la Strada di Valvigna e via Poggilupi, zona Casello. L’intervento complessivo si dovrebbe invece concludere il prossimo autunno. Parliamo di un’opera da 18 milioni di euro che chiuderà il cerchio della variante alla Regionale 69. Un’opera sovra comunale. La nuova strada avrà una lunghezza complessiva di 1,6 km e l’intervento è stato suddiviso in due lotti. Il primo, a carico della Regione Toscana, è quello compreso tra la rotonda che verrà realizzata in corrispondenza dell’attuale curva delle Coste e la quella intermedia che sorgerà sulla nuova strada che sottopasserà la rampa dell’esistente Ponte sull’Arno, che collega Terranuova a Montevarchi. In questo lavori i lavori si concluderanno entro l’estate prossima. C’è poi la realizzazione del secondo lotto di lavori - dieci milioni di euro di investimento, che sarà invece di competenza di Autostrade per l’Italia e riguarderà il tratto compreso fra la nuova rotatoria "Casa Malvigna" e il casello "Valdarno.

La viabilità farà quindi un significativo passo in avanti che porterà benefici in tutta l’area. La bretella verrà costruita in cooperazione tra Regione e società Autostrade nell’ambito delle opere connesse alla realizzazione della terza corsia dell’A1. Le nuove infrastrutture contribuiranno a risolvere i problemi che si trascinano da parecchio tempo, legati alla viabilità del fondovalle, con conseguenti benefici per tutte le aziende coinvolte nell’area e consentiranno anche di sviluppare ulteriormente, da un punto di vista produttivo e artigianale, la zona adiacente al casello autostradale, dando ulteriori possibilità occupazionali a Terranuova e al Valdarno. Attualmente in via Poggilupi transitano giornalmente 25mila veicoli. Grazie alla bretella scenderanno a 17mila, perché circa 8mila mezzi passeranno nella nuova strada. Questi, almeno, gli scenari previsti dai tecnici.

Naturalmente gli automobilisti che percorrono il tratto Valvigna-Terranuova-Montevarchi dovranno pazientare ancora un po’ di tempo, ma la nuova infrastruttura eliminerà in buona parte le code e i rallentamenti che si verificano soprattutto nelle ore di punta.