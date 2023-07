"Brass & Bass Odyssey" Il jazz a Smart Festival

Nuovo appuntamento con i colori del jazz per l’Arezzo Smart Festival che porterà all’Arena Eden, questa sera alle 21:15, il duo formato da Francesco Ponticelli al contrabbasso e Francesco Fratini alla tromba, nel concerto "Brass & Bass Odyssey".

Ponticelli e Fratini, due straordinari talenti del jazz italiano, guideranno il pubblico in un’esperienza sonora unica, attraverso un repertorio eclettico che spazia dai classici standard di Duke Ellington, Cole Porter e Thelonious Monk, a brani contemporanei di Björk e Flying Lotus.

L’intreccio affascinante tra tradizione e sperimentazione sarà enfatizzato da composizioni originali dei musicisti. "Francesco Ponticelli è una sorta di sarto su misura, in grado di costruire architetture musicali di grande caratura qualitativa e spaziare con la propria ricerca nel grande mare della musica che conta. Ciò che stupisce sul serio è l’enorme professionalità posta in gioco e il perfetto equilibrio (usualmente raro in progetti di un giovane artista) fra il rigido schema della musica scritta sul pentagramma e la libertà creativa della sua interpretazione".

Francesco Fratini è membro stabile della "Umbria Jazz Orchestra" e dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti, Onjt, con cui si esibisce nei prestigiosi contesti del Teatro Piccolo di Milano, Teatro Romano di Fiesole di Firenze, Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz a Roma, Prix Italia a Capri e tanti altri. Ingresso 8 euro. Info e prevendite ad Arezzo: Officine della Cultura, via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111 - [email protected] – Cinema Eden.