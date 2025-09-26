Branco di cinghiali a Fontesecca. Giardini e strade devastate. La paura degli abitanti del quartiere

Un branco di circa venti cinghiali ha preso possesso della zona di Fontesecca a Castiglion Fiorentino, nei pressi dello stadio comunale e lungo la strada che porta alla Noceta.

Da settimane gli animali si muovono liberamente tra le abitazioni, devastano giardini, recinzioni e terreni agricoli, attraversano strade e provocano danni al manto stradale.

I residenti parlano di una convivenza diventata insostenibile: c’è chi non esce più di casa dopo il tramonto, chi si è ritrovato l’orto distrutto in una notte, chi teme ogni volta di incrociare il branco rientrando a piedi o in auto.

Non si tratta più di episodi isolati ma di una presenza quotidiana, che trasforma la vita del quartiere in un’emergenza continua. Il sindaco Mario Agnelli, di fronte alle numerose segnalazioni, ha chiesto l’intervento di Prefettura, Polizia Provinciale e Procura.

La vicinanza al centro abitato rende però impossibile ricorrere agli abbattimenti: i fucili in un contesto urbano sarebbero troppo pericolosi. "L’uso delle gabbie sembra la strada più percorribile in un contesto così vicino alle abitazioni – sottolinea Agnelli –. Stiamo lavorando con le autorità competenti per mettere in sicurezza Fontesecca e restituire serenità ai cittadini".

Una soluzione che, se attuata, consentirebbe di catturare in sicurezza gli animali e riportare la calma in un quartiere ormai ostaggio di un branco fuori controllo. Nel frattempo, però, i cinghiali continuano a muoversi indisturbati tra case e giardini, moltiplicando i danni e alimentando la paura.

Il Comune invita la popolazione a non lasciare rifiuti organici all’aperto e a segnalare ogni avvistamento, ma la sensazione è che servano provvedimenti immediati e straordinari.

Il caso di Fontesecca si inserisce in un fenomeno che riguarda gran parte della Toscana: la proliferazione dei cinghiali è in costante crescita e crea problemi non solo agli agricoltori, ma anche alle comunità urbane.

Qui, però, la situazione è esplosiva: un branco numeroso stabilizzato in mezzo alle case rappresenta un rischio evidente per l’incolumità pubblica.