Braccio di ferro Vedovini. Il figlio d’arte conteso dopo lo tsunami Martino

Un braccio di ferro per un talento che smuove gli equilibri della Giostra: Giulio Vedovini, il figlio d’arte e promessa della lizza anima il dopo-Giostra tra Porta del Foro e Porta Sant’Andrea. È il primo (e il più incerto) effetto collaterale dello tsunami innescato da Porta Crucifera con l’ingaggio di Martino Gianni insieme a Matteo Bruni e Leonardo Tavanti che saranno titolari. Vedovini, poco più che sedicenne, è al centro di una partita complessa: da un lato la fedeltà al quartiere biancoverde fatto di legami familiari e amicizie con un ruolo da titolare subito, dall’altro l’attrattiva di un progetto tecnico che a San Lorentino è un investimento sul futuro.

La situazione non è affatto scontata: Sant’Andrea è andato dritto per dritto su Vedovini, smentendo ogni contatto con Niccolò Paffetti e allo stesso tempo, mantenendo aperta l’ipotesi della riconferma di Tommaso Marmorini accanto a Saverio Montini. La Chimera per trattenere la sua promettente riserva deve mettere in campo segnali concreti: opportunità di allenamento, ruoli progressivi nella squadra, garanzie sui tempi e sulle possibilità di correre.

La vittoria appena ottenuta rappresenta un primo punto di equilibrio tecnico che non può però sacrificare il necessario ricambio generazionale. La partita per Vedovini junior non si gioca solo sul presente ma su una proiezione di un anno, un anno e mezzo. Per Porta del Foro la priorità è chiara: non perdere un prospetto come Giulio, una carta vincente per un progetto a lungo termine. A 16 anni un ragazzo non decide da solo. Però il quartiere deve creare le condizioni giuste, far sentire la fiducia. È un equilibrio delicato in cui c’è il padre Enrico che è anche allenatore del quartiere in cui Vedovini junior ha vinto la prova generale.

Una squadra che ha vinto tutto a settembre grazie agli insegnamenti di Ucillino e al mental coach Federico Villani che ha rivoluzionato l’approccio alla gara di un Francesco Rossi che sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori a 33 anni. Tallurino può ancora dire la sua per tanto tempo, ma Matteo Vitellozzi, Niccolò Scarpini e soprattutto Vedovini rappresentano i punti fermi perché seguano altre lance d’oro a quella del 7 settembre. Tutti parte di un progetto di rilancio sotto la guida di Enrico Vedovini, nessuno con un posto da titolare garantito a priori. Non mancano poi le considerazioni strettamente anagrafiche: Vedovini è minorenne e la decisione definitiva sarà inevitabilmente condizionata anche dal consenso dei genitori, oltre che dalla volontà del ragazzo quando raggiungerà la maggiore età. Dopo l’accelerazione con il contatto Sant’Andrea-Vedovini a nemmeno una settimana dalla Giostra, è il momento della prudenza e dell’attesa.

Anche a Sant’Andrea è il momento della riflessione, in vista della delicata assemblea dei soci di giovedì prossimo. Il quartiere biancoverde ha sempre dimostrato di credere nella coppia e nella continuità: in via delle Gagliarde non si smonta un progetto per rincorrere l’effetto del momento. La famiglia di Vedovini, specchiata fede biancoverde, è centrale: non si decide nulla senza di loro. La trasparenza è obbligatoria, così come il garbo istituzionale, evitando di forzare la mano. Mi mettono le condizioni perché il ragazzo possa crescere: allenamenti, prospettiva tecnica, supporto umano. Poi sarà lui a dimostrare se è già pronto a competere. Certo che Giulio Vedovini è un giovane in cui molti vedono un investimento sicuro. Ma non è fatta finché non c’è la firma. Se tutto filerà liscio, Vedovini può diventare un bell’investimento per Sant’Andrea. Altrimenti si continua a progettare con la conferma di un Marmorini da motivare per la Giostra in notturna del 20 giugno 2026.

Federico D’Ascoli