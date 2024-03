Braccio di ferro dal prefetto. Ha il foglio di via, ma è incinta: "Non posso andare all’ospedale"

AREZZO

Il fidanzato era stato trovato con un carico di droga. Lei, il giorno dell’arresto, era a bordo della macchina, dove all’interno del cofano era nascosto un chilo di cocaina purissima, ma non ne sapeva nulla, benché l’auto fosse la sua, come confermò anche lui, accollandosi tutta la responsabilità.

Una versione che ha convinto pure il tribunale di Arezzo perché la donna, Georgiana C., 22 anni, assistita dall’avvocato Sabrina Del Fio, è stata assolta nei giorni scorsi, in abbreviato, dal gip Claudio Lara. Il fidanzato, il 23enne Hekuran A., ha invece chiuso a tre anni e due mesi, oltre a 24mila euro di multa. L’arresto avvenne il 6 dicembre scorso e quel giorno Georgiana sapeva già di attendere un bambino. Ma evidentemente non lo sapeva la questura aretina, o forse non ne tenne sufficientemente conto quando ha adottato un provvedimento drastico nei confronti della donna incinta. Perché contestualmente all’arresto, e all’episodio per cui adesso è stata dichiarata innocente, alla donna, domiciliata a Civitella , arrivò la misura del divieto di avvicinamento al territorio del Comune di Arezzo per tre anni. In quanto, secondo la questura, nei confronti della donna sussistevano i presupposti di "pericolosità", e più in generale "la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica".

La questura aveva "fondato motivo di ritenere" che la donna s’intrattenesse ad Arezzo "allo scopo di commettere azioni illecite".

Ad Arezzo, però, la giovane in dolce attesa ha il suo ginecologo, l’ostetrica che l’accompagnerà al parto (previsto intorno alla fine d’aprile) e all’ospedale San Donato ha in programma anche la nascita di suo figlio. Per tutti questi motivi, rafforzati ora anche dalla sentenza di assoluzione nei suoi confronti, Georgiana, sempre con l’aiuto del suo legale, ha impugnato il provvedimento della questura dinanzi al prefetto. Ma nel frattempo, ogni volta che ha bisogno di recarsi ad Arezzo deve fare una trafila di richieste di autorizzazioni, onde evitare di incappare in una denuncia.

"Georgiana è rimasta coinvolta nell’arresto dei carabinieri soltanto per la relazione sentimentale che la lega al fidanzato – ribadisce l’avvocato Del Fio – e questo è già stato dimostrato e recepito dal giudice. Per quanto riguarda il foglio di via, esso si applica su un concetto di pericolosità della persona che contestiamo, visto che la ragazza non ha alcun precedente con la giustizia".

"Perdipiù – prosegue il legale – per la sua gravidanza deve recarsi quasi quotidianamente presso ospedali e medici, tutti nella città di Arezzo. Tale provvedimento è irragionevole anche per il fatto che Arezzo è comunque il luogo a lei più vicino per ricevere le necessarie cure. Questa misura - conclude l’avvocato - lede un diritto fondamentale".

ste.bro.